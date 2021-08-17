Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir elma ağacı, dalında meyveleri varken yeniden çiçek açtı.
|17 Ağustos 2021 16:00
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Esentepe Mahallesi'nde yaşayan Meryem Karaca'nın evinin bahçesindeki elma ağacının, meyveleri henüz üzerindeyken yeniden çiçek açması şaşırttı.
Karaca, AA muhabirine, ilk kez böyle bir olaya şahit olduğunu söyledi.
Kendisi gibi ağacı görenlerin de şaşkınlık yaşadığını anlatan Karaca, "İki dönüm yerde 30 meyve ağacım var. Her sene bakımlarını yapıyoruz ama bu sene farklı bir durum oldu. Ağustos ayında elma ağacımızın üzerinde bir buket çiçek ve kırmızı elmalarımız var." dedi.
Karaca, komşularının da merak ettikleri için çiçek açan elma ağacını görmeye geldiğini sözlerine ekledi.
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