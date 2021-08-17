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Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Benim yaşımdaki gençler hep dışarıdalar, geziyorlar ama ben bir amaç, hayal uğruna 13 senemi verdim. Bunu kazandım, mutluyum, gururluyum. Bu moral bana hepsini unutturdu" dedi.
17 Ağustos 2021 16:03
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Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, "Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türk'üm." dedi.

Trabzonspor'un sporcusu Busenaz Sürmeneli, antrenörü Cahit Süme ile Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesinde basın toplantısı düzenledi.

Sürmeneli, burada yaptığı konuşmada, hazırlık süreci ve olimpiyatlarda yaşadığı zorlukları anlatarak, "Çok çalıştık, çok dua ettik, çok istedik, Allah bize nasip etti. Bu madalya benim çocukluk hayalimdi. Sabah akşam rüyalarıma giriyordu. Çok zorlandım, antrenmanlarda çok acılar çektim. Siz bakınca madalya görüyorsunuz ama ben bakınca emek ve fedakarlık görüyorum. Bu bireysel bir spor ama biz ekip olarak bu madalyayı kazandık. Hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzon'un ve Trabzonspor'un olimpiyatlardaki ilk altın madalyasını kazandığının altını çizen Sürmeneli, Trabzon'da coşkuyla karşılandığını, şehir turu atarken herkesin mutluluktan ağladığını belirterek, "Ben de ağladım. Keşke hep böyle mutluluktan ağlasak. Ülkemiz bunu hak ediyor. Çok güzel bir ülkemiz var. Yangınlar, seller, her olayda ülkemiz kenetlenmeyi biliyor. İyi ki Türküm. İnşallah daha güzel başarılar alıp ülkeme, şehrime ve bu kulübe gelmek istiyorum." diye konuştu.

Sporu çok sevdiğini, çocukluğundan beri adından söz ettirecek başarılı bir sporcu olmak istediğini aktaran milli boksör, birçok branşı denediğini ancak gerçek Busenaz'ı ortaya çıkaran branşın boks olduğunu vurguladı.

Antrenörü Cahit Süme ile 13 yıldır beraber çalıştıklarının altını çizen Sürmeneli, şöyle konuştu:

"Ailemden çok Cahit hocamlayım. Ona da teşekkür ediyorum. Çünkü birlikte başardık. Sadece ben üstlensem nankörlük etmiş olurum. Çok fedakarlıklar ettik. İşimi saygı duyarak yapıyorum. Randevuma göre sporumu değil, sporuma göre randevumu ayarlıyorum. Evimde çok duramadım, aileme vakit ayıramadım, arkadaşlarımla gezip dolaşamadım. Benim yaşımdaki gençler hep dışarıdalar, geziyorlar ama ben bir amaç, hayal uğruna 13 senemi verdim. Bunu kazandım, mutluyum, gururluyum. Bu moral bana hepsini unutturdu. Bir daha olsa yine aynı şeyleri yaşamak isterdim."

- "Benim kitabımda pes etmek yok"

"16 Mart'ta elimden bir operasyon geçirdim. Kimse bilmiyor, herkes bu madalyayı görüyor." ifadelerini kullanan Sürmeneli, "Doktor 'Elini vurmadan her şeyi yapabilirsin.' dedi. Elimi vurmadan antrenman yaptım. Tek elle torbayı dövdüm, ağırlık yaptım. Elimi arkaya bağlayıp öyle dövüştüm. Önemli olan işine saygı duymak ve ne olursa olsun pes etmemek. Kovid-19 hastası olduk, tesisi kapattılar. Ertesi gün o şekilde antrenman yaptık. Antrenmanlarda çok ağladım. Cahit hocam, 'Sen ağladığında hep gerçekten şampiyon oluyorsun.' diyordu. Antrenmanda 5-6 kez üst değiştiriyordum. Gerçekten çok emek var. Çok çalıştık. Benim kitabımda pes etmek yok. Hep devam ettim. İnşallah gelecek hayali kuran bütün çocuklara umut ışığı olurum. Bu madalya herkese umut ışığı olsun ve pes etmemeyi öğrensinler." şeklinde konuştu.

Altın madalya kazandığı final müsabakasında yaşadıklarını anlatan Busenaz Sürmeneli, şöyle devam etti:

"Hayatta hiçbir şeye iyi başlayamıyorum. Stres, kaygı, beklentiler nedeniyle bazen olmayabiliyor ama alışınca, iyi başlayamasam bile sonunu iyi bitiriyorum. Şu ana kadar hiçbir finali kaybetmedim, sonuna kadar savaştım. İlk raunt yenilebilirim, hatta saydırılabilirim de. Dünya Şampiyonası'nda yarı finalde öyle olmuştu. Daha sonra, 'Kaybedecek neyim var ki? Çık ve sevdiğin işi yap, sonuna kadar savaş. Antrenmanlarda o kadar zorlanıyorsun, ailenden uzaksın. Ya burada 9 dakika dövüşeceksin ya da kaybedip bütün her şeyi çöpe atacaksın.' dedim. Ben pes etmedim, çıktım ve dövüştüm. Sevdiğim işi yaptım. Bizim kondisyonumuz rakiplere göre çok iyiydi. Onlar beni dövüştürmemeye çıktı. Antrenmanlar dahil benim hiç saçım açılmadı. Final maçında açıldı. Çünkü rakip dinleniyor. Bizim taktiğimiz rakipleri bizim nabız seviyesine yükseltip, onları yormak, onu ele almak ama rakip sarılıyor, tutuyor, çekiyor. Amaçları bizi oynatmamaktı ama amaçlarına ulaşamadılar."

- Antrenör Süme: "Biz durmayacağız"

Antrenör Cahit Süme, kendisinin de sporculuk geçmişinde Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalya kazandığını, Busenaz gibi büyük başarılar yakalayamadığını ancak sürekli, "Dünya, Avrupa, olimpiyat madalyası kazanan sporcular yetiştireceğim." dediğini söyledi.

Olimpiyat heyecanınınbambaşka olduğunu vurgulayan Süme, "Burada da Türkiye olarak ilk defa fazla sayıda madalya kazandık. Bundan dolayı da gururluyuz. Bu sevinci yaşadık, coşkuyla tüm ülkede karşılandık. Ülkemiz, şehrimiz, kulübümüz bunu hak ediyor. Biz durmayacağız. Neden 8-10 defa Avrupa, dünya şampiyonlukları olmasın? Neden 3-4 defa olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyelim, neden tarih yazmayalım düşüncesindeyiz. Bir müddet dinlendikten sonra kaldığımız yerden ülkemize güzel sonuçlar kazandırmaya devam edeceğiz. Gönlümüzde yatan, ülkemiz adına olimpiyatlarda yarışmak. Hedefimiz 2024 Olimpiyat Oyunları olacak. Busenaz için, 'Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu gibi efsaneler arasına girsin. 3-4 olimpiyat madalyası kazanalım.' diye hedef koyduk. Hedefimiz her zaman olimpiyat olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Sürmeneli ve Süme, toplantının ardından TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'ı da ziyaret etti. Kılıç, Sürmeneli ile Süme'ye hem Türkiye'ye hem de Trabzon'a büyük gurur ve sevinç yaşattıkları için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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