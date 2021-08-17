Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı
Diyarbakır'da 11 yıl önce kız kardeşini öldüren zanlı yakalandı.
|17 Ağustos 2021 16:12
|+Aa- Yazdır
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ergani Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde 11 yıl önce ailesi tarafından rıza gösterilmeyen biriyle evlendiği gerekçesiyle kız kardeşi M.A'yı öldüren ve cezaevi firarisi olan L.A'nın ilçeye geleceği bilgisine ulaştı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda L.A, Kavaklı Mahallesi kırsalında ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından L.A. cezaevine gönderildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu
17 Ağustos 2021 16:48
|Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
17 Ağustos 2021 14:23
|Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
17 Ağustos 2021 13:21
|Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu hastanelik ettiler!
17 Ağustos 2021 11:46
|Apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
17 Ağustos 2021 11:43
|Arkadaşı tarafından tüfekle vurulan16 yaşındaki kız yaşamını yitirdi
17 Ağustos 2021 10:20
|Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
17 Ağustos 2021 10:14
|Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
17 Ağustos 2021 10:07
|Afet algımız da haritalar da değişiyor
17 Ağustos 2021 09:26
|Çalacak bir şey bulamayınca turşu çaldılar
17 Ağustos 2021 09:21