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Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi

Ankara'da kuş türleri dahil birçok canlıya ev sahipliği yapan, doğal güzelliğiyle dikkat çeken Eymir Gölü'nde kirlilik oluştu. Gölün kıyı bölgelerinde meydana gelen ve Marmara Denizi'ndeki müsilaja benzetilen kirlilik tepki çekti. Bölgede bulunan Mehmet Taşkıran, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığını belirtti.
17 Ağustos 2021 16:21
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Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi

Gölbaşı ilçesindeki Eymir Gölü'nde, Marmara Denizi'nde görülen müsilaj benzeri kirlilik ortaya çıktı.

BİRÇOK CANLIYA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Arazisi Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ait Eymir Gölü, sakarmeke, yeşilbaş, elmabaş patka ve bahri gibi kuş türlerinin yanı sıra birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Doğal güzelliğiyle bilinen Eymir Gölü'nde oluşan kirlilik, balık tutmaya ve spor yapmaya gelenlerin dikkatini çekti.

MÜSİLAJ ENDİŞESİ

Gölün kıyı bölgelerinde suyun yüzeyini yağ tabakası gibi kaplayan, Marmara Denizi'nde görülen müsilaja benzetilen kirlilik, tepkiye neden oldu.

''BU DURUMLA İLK KEZ KARŞILAŞTIM''

Göle balık tutmak için gelen Mehmet Taşkıran, daha önce bu durumla karşılaşmadığını söyledi.

''SİMSİYAH SU FIŞKIRIYOR''

Taşkıran, "Oltayı attığım zaman simsiyah su fışkırıyor. Altında siyah bir şey var, akıntı var. Bu durumla ilk kez karşılaştım. Geçen hafta da gelmiştim, böyle bir şey yoktu ama bugün böyle. Neden olduğunu anlayamadım. Malzemeleri toplayıp temiz bir yere gideceğim" dedi.

Bazı kişiler de kirliliğin daha fazla alana yayılmaması için temizlik çalışması başlatılması gerektiğini söyledi. Eymir Gölü'ndeki görevli ise kirliğin yeni oluştuğunu, durumun yetkililere bildirildiğini kaydetti.
DHA
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