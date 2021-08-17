Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
Zuhal Topal yeni sezon için TV8'le anlaştı. Acun Ilıcalı transferi, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de..." diyerek duyurdu.
|17 Ağustos 2021 16:33
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Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal, yeni sezon için el sıkıştı. Topal'ın TV8'de 'Yemekteyiz' mi, yoksa 'Sofrada' programını mı yapacağı ise hanüz açıklanmadı.
FOX, geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'la Sofrada programını yayından kaldırmıştı. Topal'ın yeni adresi, bir süre önce davalık olduğu Acun ılıcalının TV8 kanalı oldu.
Transfer haberini kişisel sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'la çektirdikleri fotoğrafı, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." sözleriyle duyurdu.
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