https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti

Zuhal Topal yeni sezon için TV8'le anlaştı. Acun Ilıcalı transferi, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de..." diyerek duyurdu.
17 Ağustos 2021 16:33
+Aa- Yazdır
Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti

Acun Ilıcalı ve Zuhal Topal, yeni sezon için el sıkıştı. Topal'ın TV8'de 'Yemekteyiz' mi, yoksa 'Sofrada' programını mı yapacağı ise hanüz açıklanmadı.

FOX, geçtiğimiz günlerde Zuhal Topal'la Sofrada programını yayından kaldırmıştı. Topal'ın yeni adresi, bir süre önce davalık olduğu Acun ılıcalının TV8 kanalı oldu.

Transfer haberini kişisel sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, Zuhal Topal'la çektirdikleri fotoğrafı, "Gündüz kuşağının başarılı ismi Zuhal Topal artık TV8'de... Hoş geldin." sözleriyle duyurdu.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yorumcu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi!
16 Ağustos 2021 21:43		 Şarkıcı Güllü yaşadığı kavga ile ilgili iddiaları yalanladı
16 Ağustos 2021 19:56
Eczacılardan 'Kim Milyoner Olmak İster'e' tepki
16 Ağustos 2021 13:08		 Cimilli İbo hayatını kaybetti
16 Ağustos 2021 10:30
RTÜK harekete geçti: Müge Anlı ve Esra Erol'a kötü haber
16 Ağustos 2021 09:28		 Ünlü komedyen Ata Demirer hastaneye kaldırıldı
16 Ağustos 2021 08:55
Kim Milyoner Olmak İster'de zorlayan soru!
15 Ağustos 2021 17:35		 Demet Akalın, yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu
15 Ağustos 2021 13:16
TikTok, gençleri ders çalışmaya ve dinlemeye teşvik edecek
12 Ağustos 2021 17:13		 Şarkıcı Irmak Arıcı, trafikte tartıştığı kişinin yüzüne tükürdü
11 Ağustos 2021 10:10
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - 9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu16:44 - KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı16:43 - TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı16:39 - 3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu16:38 - Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız16:33 - Acun Ilıcalı, davalık olduğu Zuhal Topal'ı, TV8'e transfer etti
16:33 - Mehmet Özhaseki'den yerel yönetimler reform paketi açıklaması16:31 - KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek16:21 - Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi16:12 - Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı16:03 - Busenaz Sürmeneli: Bir hayal uğruna 13 senemi verdim16:00 - Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
15:48 - 42 Türk daha Kabil'den tahliye ediliyor15:37 - Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı15:24 - Erdoğan: Türkiye savunma sanayiinde devrim gerçekleştirmiştir15:23 - Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor15:22 - 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
15:16 - Hareket halindeki araçların arasında yola uzandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Aşılamada 4'üncü doz karmaşası: Randevu alanlar şimdi ne yapacak?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 1
hayatın 3 altın kuralı 2
en yorucu spor 1
kafasına göre takılan insan 1
güneş yanığı 2
halil cibran 2
aşure günü 2
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
tedavülden kalkan cümleler 3
Turhan tekin 1
SON İLANLAR
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam