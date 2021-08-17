KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek
|17 Ağustos 2021 16:31
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Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi yetersi bulan KESK 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek.
KESK, Edirne ve Batman'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek.
Konuyla ilgili KESK'ten yapılan açıklama şu şekilde
Kamu emekçileri ve emeklilerinin 2022-2023 yıllarını kapsayan "toplu sözleşme" görüşmelerinde 12 Ağustos 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işveren heyeti adına teklifini açıklamıştır.
Söz konusu teklif aileleri de kattığımızda 20 milyonu aşkın geniş bir kitleyi yoksulluğa mahküm eden, yüzlerce talebi görmezden gelen bir tekliftir.
Bu teklife karşı, 18-20 Ağustos 2021 tarihlerinde, tüm illerde işyerleri önleri başta olmak üzere merkezi alanlarda basın açıklamaları/toplantıları gerçekleştiriyor;
Ayrıca, TİS taleplerimize ve iktidarın yoksulluk sınırının dahi çok altındaki teklifine yönelik 18 - 20 Ağustos 2021 tarihinde, "İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!" şiarıyla Batman ve Edirne'den iki kol halinde 3 gün sürecek Ankara Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz.
Yürüyüş Programı
1. KOL
18 AĞUSTOS
EDİRNE Saat: 10.00 Basın açıklaması-Hareket
TEKİRDAĞ Saat: 14.00 - Basın Açıklaması
İSTANBUL (Avrupa Yakası) - Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı (Cevahir AVM Metro Çıkışı) - Konaklama (Anadolu Yakası)
19 AĞUSTOS
İSTANBUL-KADIKÖY Saat: 10.00 Basın Açıklaması - Hareket - Uğurlama
KOCAELİ - Saat: 12.30 Basın Açıklaması
YALOVA - Saat 16.00 Basın Açıklaması
BURSA - Saat 18.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı - Konaklama
20 AĞUSTOS
BURSA - Saat: 09.30 Hareket - Uğurlama
ESKİŞEHİR - Saat: 12.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı
ANKARA - Saat: 17.00 Varış (Toplanma ve Açıklama Yeri Daha Sonra Bildirilecektir)
2. KOL
18 AĞUSTOS
BATMAN - Saat: 10.00 Basın Açıklaması - Hareket
DİYARBAKIR - Saat: 12.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı
MARDİN - Saat: 15.00 Basın Açıklaması
Ş.URFA - Saat: 18.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı
G.ANTEP - Konaklama
19 AĞUSTOS
G.ANTEP - Saat: 09.00 - Hareket
ADANA - Saat: 13.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı
MERSİN - Saat: 17.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı
20 AĞUSTOS
MERSİN - Saat: 11.00 Hareket - Uğurlama
ANKARA - Saat: 17.00 Varış (Toplanma ve Açıklama Yeri Daha Sonra Bildirilecektir)
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