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KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi yetersiz bulan KESK 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek.
17 Ağustos 2021 16:31
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KESK, 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin verdiği teklifi yetersi bulan KESK 2 ilden Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek.

KESK, Edirne ve Batman'dan Ankara'ya yürüyüş düzenleyecek.

Konuyla ilgili KESK'ten yapılan açıklama şu şekilde

Kamu emekçileri ve emeklilerinin 2022-2023 yıllarını kapsayan "toplu sözleşme" görüşmelerinde 12 Ağustos 2021 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin işveren heyeti adına teklifini açıklamıştır.

Söz konusu teklif aileleri de kattığımızda 20 milyonu aşkın geniş bir kitleyi yoksulluğa mahküm eden, yüzlerce talebi görmezden gelen bir tekliftir.

Bu teklife karşı, 18-20 Ağustos 2021 tarihlerinde, tüm illerde işyerleri önleri başta olmak üzere merkezi alanlarda basın açıklamaları/toplantıları gerçekleştiriyor;

Ayrıca, TİS taleplerimize ve iktidarın yoksulluk sınırının dahi çok altındaki teklifine yönelik 18 - 20 Ağustos 2021 tarihinde, "İnsanca Bir Yaşam, Demokratik, Grevli Toplu Sözleşme İçin Mücadeleyi Birlikte Büyütüyoruz!" şiarıyla Batman ve Edirne'den iki kol halinde 3 gün sürecek Ankara Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz.

Yürüyüş Programı

1. KOL

18 AĞUSTOS

EDİRNE Saat: 10.00 Basın açıklaması-Hareket

TEKİRDAĞ Saat: 14.00 - Basın Açıklaması

İSTANBUL (Avrupa Yakası) - Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı (Cevahir AVM Metro Çıkışı) - Konaklama (Anadolu Yakası)

19 AĞUSTOS

İSTANBUL-KADIKÖY Saat: 10.00 Basın Açıklaması - Hareket - Uğurlama

KOCAELİ - Saat: 12.30 Basın Açıklaması

YALOVA - Saat 16.00 Basın Açıklaması

BURSA - Saat 18.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı - Konaklama

20 AĞUSTOS

BURSA - Saat: 09.30 Hareket - Uğurlama

ESKİŞEHİR - Saat: 12.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı

ANKARA - Saat: 17.00 Varış (Toplanma ve Açıklama Yeri Daha Sonra Bildirilecektir)

2. KOL

18 AĞUSTOS

BATMAN - Saat: 10.00 Basın Açıklaması - Hareket

DİYARBAKIR - Saat: 12.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı

MARDİN - Saat: 15.00 Basın Açıklaması

Ş.URFA - Saat: 18.30 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı

G.ANTEP - Konaklama

19 AĞUSTOS

G.ANTEP - Saat: 09.00 - Hareket

ADANA - Saat: 13.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı

MERSİN - Saat: 17.00 Basın Açıklaması - Bildiri Dağıtımı

20 AĞUSTOS

MERSİN - Saat: 11.00 Hareket - Uğurlama

ANKARA - Saat: 17.00 Varış (Toplanma ve Açıklama Yeri Daha Sonra Bildirilecektir)
Memurlar.Net
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