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Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin kentte günlük bin civarında vaka tespit edildiğini bildirerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.
17 Ağustos 2021 16:38
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Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız

Vali Abdullah Erin, pandemi sürecindeki genel durum ve aşı çalışmalarıyla ilgili Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da aralarında bulunduğu siyasi partilerin temsilcileri ve meslek odalarının başkanlarıyla toplantı yaptı.

Vali Erin, buradaki konuşmasında, salgınla mücadelede Şanlıurfa'nın geçmiş dönemde iyi bir sınav verdiğini ancak son dönemde vakalarda ciddi artışların görülmeye başlandığını ifade etti.

Kentteki vakaların 1 Temmuz itibariyle artış göstermeye başladığını vurgulayan Erin, "Kentimizdeki vaka test oranı yüzde 35'e kadar çıktı. Yani sağlık merkezlerimize Kovid-19 şüphesiyle müracaat eden her 100 vatandaştan 35'i Kovid'li çıkıyor. Günlük bu kadar vaka çıkıyor. Ortalama test sayımızda da 2-3 kat artış var. Virüs şüphesi şikayetiyle sağlık merkezlerimize başvuran vatandaşlarımızın sayısında da artış var. Şu anda test sayısı 4 binlere dayanmış durumda. Kentimizde ortalama 3 bin testten yüzde 35 pozitif vaka çıkıyor, günlük bin civarında yeni vakayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Vali Erin, salgınla mücadelede büyük bir emek verildiğini, kısıtlamalar ve ölümler yaşandığını hatırlatarak, salgının bulaştığı en önemli noktalardan birinin taziye evleri olduğunu, bu yüzden herkesin daha duyarlı davranması gerektiğini kaydetti.

Salgının aşıyla hastaneye yatış ve can kaybının önüne geçme noktasında önemli olduğunu belirten Erin, topyekun bir seferberlik halinde herkesin çevresini aşı olmaya yönlendirmesini ve salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmesi gerektiğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm de kentte aşı temininde hiçbir sorun bulunmadığını, tüm vatandaşların istediği her aşıya ulaşabileceği merkezlerin bulunduğunu aktardı.
Anadolu Ajansı
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