KDK'dan aile yardımı ödeneği kararı
|17 Ağustos 2021 16:44
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İstanbul'da yaşanan olayda, eşi işten ayrılan bir SGK personeli, aile yardımı ödeneği almak için kurumuna başvurmuş ve aile yardımı ödeneği almıştır. Ancak 3 ay sonra aile yardımı ödeneği kesilmiş ve kendisine geriye doğru borç çıkarılmıştır.
SGK personeli, eşinin sürekli bir aylık almadığı gerekçesiyle Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurmuştur.
Kamu Denetçiliği Kurumu yaptığı incelemede,
- başvuranın aile yardımı ödeneğinden (Eş) faydalanabilmesi için 657 sayılı Kanunda belirtilen, memurun eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması şartlarını taşıdığı ve
- işsizlik ödeneğinin bir sosyal güvenlik kuruluşundan alınan aylık olarak görülemeyeceği,
değerlendirmesiyle, İŞKUR'dan işsizlik ödeneği aldığı gerekçesiyle, aile yardımı ödeneği (Eş) ödenmemesi işleminde hukuka ve hakkaniyete uyarlık olmadığı kanaatine varmıştır.
Memurlar.net'te 2013 tarihinde yayımlanan görüş yazısı için tıklayınız.
Mülga DPB görüş yazısı için tıklayınız.
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