https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim insanları: Facebook depresyon yapıyor

Facebook'un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bilim insanları, uzun süre Facebook'ta zaman geçirmenin depresyona neden olabileceğini ortaya çıkardı.
17 Ağustos 2021 16:57
+Aa- Yazdır
Bilim insanları: Facebook depresyon yapıyor

Özellikle koronavirüs salgınının etkisiyle internet kullanımı oldukça arttı ve milyarlarca kullanıcı sosyal medya uygulamalarında vakit geçirmeye başladı. Ancak bu tip uygulamaları sıkça kullanmak, insan sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Facebook'un ruh sağlığı üzerindeki etkilerini mercek altına alan bir araştırma hazırladı.

Araştırmada, Facebook'ta uzun zaman geçirenlerin depresyona girme ihtimallerinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.

KISKANÇLIK DUYGUSU DEVREYE GİRİYOR

Facebook kullananların kıskanma duygusunun daha yüksek olduğu ve bunun da depresyona sebebiyet verdiğini açıklayan profesör Edson C. Tandoc Jr., "Bizim sosyal kimliğimizin bir parçası olan sosyal kıyaslama ve rekabet etme Facebook kullanımında da kendini gösteriyor. Bu süreçte bizden daha iyi durumda olan birini görünce ister istemez kıyas yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Araştırma sonuçlarına göre, Facebook'a bağlı depresyon belirtisi gösteren insanlar sosyal medya platformlarında daha fazla vakit geçiriyor. Bu da bir depresyon döngüsü yaratıyor.

Singapur'da araştırmaya katılanlarda, yaş veya eğitim seviyesine bakılmaksızın büyük çoğunluğunda depresyon belirtisi görüldüğü kaydedildi.

Kıskançlık duygusu artan kişilerin Facebook kullanım oranı ve depresyon oranı da aynı şekilde artıyor. Katılımcılar bu durumlarda Facebook'u kullanmayı bırakmak yerine daha da çok vakit geçiriyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sel felaketinde 34 kişi kayıp
17 Ağustos 2021 17:27		 3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu
17 Ağustos 2021 16:39
Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
17 Ağustos 2021 15:23		 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
17 Ağustos 2021 15:22
Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
17 Ağustos 2021 14:45		 Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı
17 Ağustos 2021 14:14
'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
17 Ağustos 2021 13:59		 Trakya'da kuraklık nedeniyle dantel böceğinin popülasyonu arttı
17 Ağustos 2021 12:54
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
17 Ağustos 2021 12:32		 Birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 85 milyonu geçti
17 Ağustos 2021 12:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:32 - ABD'den korona nedeniyle Türkiye'ye 'Seyahat etmeyin' uyarısı18:29 - Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı18:24 - Borsa, günü 2 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı18:14 - 'Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullar hazır olacak'18:03 - 'Yapamazsın' dedikleri mesleğinde Erdoğan ile kaynak yaptı17:59 - Sel sularından ahşap kapıların üzerinde yürüyerek kurtuldular
17:49 - Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü17:41 - Kocaeli'nde FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı17:37 - Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı!17:31 - Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü17:27 - Sel felaketinde 34 kişi kayıp17:24 - Samsun Valisi, Ayancık'ı koordine etmek için görevlendirildi
17:20 - Dolar günü düşüşle tamamladı17:12 - Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak17:11 - Mardin'de hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı17:04 - İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak17:02 - Bozkurt'ta yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi gözaltında
16:59 - Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
Okulların en uzun süre kapalı kaldığı 2. ülkeyiz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bulaşık yıkama algoritması 1
çıtkırıldım 2
en yorucu spor 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
kafasına göre takılan insan 1
kastamonudaki felaketin büyüklüğü 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
karakalem 1
tavşan dağa küsmüş de dağın haberi olmamış 2
tedavülden kalkan cümleler 3
SON İLANLAR
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak-ilan düzeltildi
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam