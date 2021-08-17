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Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin önümüzdeki iki yıllık zam oranlarını belirleyecek olan 6. toplu sözleşmede gözler 22 Ağustos'a çevrildi. Takvime göre, zam oranının 22 Ağustos'ta belirlenmesi gerekiyor. Ancak, eylem kararı ile birlikte kulislerde toplu sözleşmenin hakem heyetine kalacağı yorumları yapılmaya başlandı.
17 Ağustos 2021 16:59
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Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?

Toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili son kulisler şöyle: Memur ve memur emeklisinin zam oranının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde gözler 22 Ağustos'a çevrildi. Takvime göre, toplu sözleşme görüşmelerinin 22 Ağustos'ta sona ermesi ve memurlara önümüzdeki iki yıl süresince verilecek zam oranlarının netleşmesi bekleniyor. Ancak Memur-Sen'in 19 Ağustos'ta eylem kararı alması, 22 Ağustos ile ilgili beklentileri düşürdü. Bu gelişmeler, Ankara'da memur zam pazarlıklarının hakem heyetine kalacağı şeklinde yorumlandı.

22 AĞUSTOS'TA BİTMESİ GEREKİYOR

2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak olan 6. toplu sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos 2021 tarihinde başladı.

Toplu sözleşme takvimi için TIKLAYINIZ!

Takvime göre 3 ila 6 Ağustos 2021 tarihleri arasında hizmet kollarının talepleri müzakere edildi. 9 ve 10 Ağustos'ta ise kamu görevlilerinin geneline yönelik teklifler ele alındı. 11 Ağustos'ta kamu personelinin geneline yönelik teklifler müzakere edildi. 12 Ağustos'ta ise hükümet ilk zam teklifini sundu. 13 ila 16 Ağustos tarihleri arasında ise hizmet kollarına ilişkin raporlar müzakere edilecek.

Halen müzakereler devam ediyor. Takvime göre 22 Ağustos'ta toplu sözleşmelerin sonuçlanması bekleniyor. Görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlanması halinde toplu sözleşmede top hakem heyetine geçecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 26 ila 31 Ağustos tarihleri arasında çalışmalara başlayarak, iki tarafın tekliflerinin değerlendirecek.

SİNYALLER HAKEM HEYETİNİ GÖSTERİYOR

Toplu sözleşmelerin tamamlanmasına kısa bir süre kala, memur zamlarına ilişkin Ankara'daki trafik de hızlandı. Trafiğin hızlanması, hükümetin ilk zam teklifini sunması ile başladı.

Hükümetin iki yıllık memur zam teklifi belli oldu.

Hükümet, memurlar için "2022 yılı için ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı. 2023 ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 6 ve enflasyon farkı" teklifini sundu.

Bu teklif başta Memur-Sen olmak üzere sendikalar ve memurlara tarafından yeterli bulunmadı.

Ve bu çerçevede, Memur-Sen 19 Ağustos'ta eylem yapma kararı aldı. Memur-Sen tarafından alınan eylem kararı kulislerde toplu sözleşmenin masadan ziyade hakem heyetine kalacağı şeklinde yorumlanmasına sebep oldu.

Memur-Sen'in eylem kararı açıklaması için TIKLAYINIZ!

Memur-Sen'in sözleşme sürecinin tamamlanacağı 22 Ağustos'tan üç gün önce eylem kararı alması, hükümetin teklifini istenilen düzeyde revize etmek istemediği şeklinde yorumlandı. Yine Memur-Sen ile Çalışma Bakanlığı arasında yürütülen arka kapı diplomasisinden de, olumlu sonuçlar elde edilmedi.

Memurlar.Net - Özel

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