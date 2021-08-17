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İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.
17 Ağustos 2021 17:04
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İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacak.

- Su verilemeyecek mahalleler

Çalışma kapsamında Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri, Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri, Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri, Avcılar ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule, Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su verilemeyecek.
Anadolu Ajansı
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