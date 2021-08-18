Mahkeme'den BİLSEM'deki testörlerin sınav ücretine dair karar

Bilim Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Sürecinin Bireysel Değerlendirme aşamasında genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere sınıf düzeylerine göre belirlenen zeka ölçekleri uygulayıcılarına bazı illerde günde 3 uygulama yaptırılmasına rağmen herhangi bir sınav ücreti ödenmemesi test uygulayıcılarını mağdur etmektedir. Memurlar.net'te bu konuda 2019 yılında haber yapılmıştır.

Bir memurlar.net ziyaretçisinin açtığı dava sonrasında idare mahkemesi red kararı vermiştir. Ancak Bölge İdare Mahkemesi oybirliğiyle kararı KESİN olarak bozmuştur.

Bölge İdare Mahkemesi kararında davacının,

- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren bilim ve sanat merkezlerine öğrenci şeçimine yönelik sınav kapsamında, sınavın ikinci aşaması olarak adlandırılan ve adayların genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarındaki değerlendirmelerinin yapıldığı sınavda Anadolu-Sak Intelligence Scale (ASIS) testini uygulamak üzere 13/05/2019-09/08/2019 tarihleri arasında bireysel değerlendirme yapmak üzere Ankara Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirildiği,

- adı geçen testin yapılması suretiyle gerçekleştirilen bireysel değerlendirme sürecinin de, öğrenci seçimine ilişkin sınavın bir parçası olduğu ve bahse konu sınav kapsamında fiilen görev yaptığı görülen davacıya ek ders ücreti ödenmesi gerektiği,

sonucuna varıldığından davanın reddi yönündeki idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığına karar vermiştir.

Mahkeme kararı için tıklayınız.