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Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından 925 erkek 75 kadın, toplam 1000 memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alınacağını açıkladı
17 Ağustos 2021 17:12
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Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 2021 Yılı 6. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi sınavı için emniyet mensubu adaylar (meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları) arasından (925) erkek (75) kadın toplam (1000) memurun ilk derece amirlik eğitimine (komiser yardımcısı adayı) alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin olarak;

Ön başvurular 19-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır. Sınav tarihi ve sınav yerlerine ilişkin duyuru bilahare yapılacaktır.

. Ön başvuruda bulunan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 300 TL, 19 Ağustos saat 09.00'dan 31 Ağustos 2021 saat 17.00'a kadar Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi nezdinde bulunan 2021 YILI 6.DÖNEM İLKDERECE AMİRLİK EĞİTİMİ SINAVI hesabına yatırılacaktır. Yalnızca Halkbank Şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank İnternet Bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (Diğer Bankaların, İnternet Bankacılığı ve ATM'lerinden Başvuru Ücreti Yatırma İşlemi Yapılmayacaktır.) Ön başvuruda adaylar tarafından ödenen sınav başvuru ücretinin hiçbir durumda geri iadesi yapılmayacaktır. (Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.)

. Sınav ücretini ödeyecek adayların T.C. kimlik numaralarının dekontun açıklama kısmında bulunması zorunludur. Dekontun açıklama kısmında T.C. kimlik numarası yazmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Konuya ilişkin diğer hususlar Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.

2021 Yılı 6. Dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adaylığına Başvurmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar

PAEM'e başvuru yapacak emniyet mensubu adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

. En az dört yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

. Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen iki yılını doldurmuş olmak,

. Son iki performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak,

. Kısa veya uzun süreli durdurma cezaları, ceza süresi içinde derece yükselmesi için açılan kurslara, yarışma sınavı veya seçmelerine girmeyi de önler,

. Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak.

PAEM'e başvuran emniyet mensubu adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.
Memurlar.Net
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