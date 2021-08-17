Samsun Valisi, Ayancık'ı koordine etmek için görevlendirildi
|17 Ağustos 2021 17:24
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Sel felaketinin ciddi olumsuzluklara yol açtığı Sinop'un Ayancık ilçesinde afetin yaralarının bir an önce sarılabilmesi için İçişleri Bakanlığı tarafından çalışmaları koordine etmek üzere geçici olarak görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Babaçay ve Yeni Konak köylerinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, afetzede vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Vatandaşlar ile görüşerek taleplerini dinleyen Vali Dağlı, sel felaketinin yaralarını sarmak, izlerini silmek ve bu zor günleri geride bırakmak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini ifade ederek, "Büyük afet nedeniyle kaybettiğimiz canların acısı tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama hem devletimiz hem de milletimiz bunun dışındaki her türlü kaybımızı birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahiptir. Bunu en kısa sürede sağlayacaktır" dedi.
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