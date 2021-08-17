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Sel felaketinde 34 kişi kayıp

Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketinde 77 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.
17 Ağustos 2021 17:27
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Sel felaketinde 34 kişi kayıp

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde can kaybı 77'ye yükseldi.

Selde Kastamonu'da hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi. Sinop'ta 14, Bartın'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, yaşamını yitirenlerden 14'ünün kimlik belirleme çalışmasının devam ettiği aktarıldı.

7 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Ayrıca, Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısı ise 34 olarak açıklandı.
TRT
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