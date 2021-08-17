Afgan gazeteci NATO Genel Sekreteri'ne yalvardı!

Taliban'ın Afganistan'da tüm kontrolü ele geçirmesinden sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bölgedeki gelişmelere ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg'in açıklamalarının ardından gazetecilere soru hakkı tanındı. Ancak bir gazetecinin soru sormak yerine, "Ne olur Taliban'ı tanımayın" diyerek yalvarması toplantıdakileri duygulandırdı.

"BU ÇÖKÜŞÜ GÖRMEKTEN ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Afganistan'da askeri değil siyasi bir çöküş yaşanıyor." diyen Stoltenberg, şu ifadeleri kullandı: "Afganistan'daki çöküşü görmekten üzüntü duyuyoruz. Buradan dersler çıkarmamız lazım. Geçtiğimiz 20 yıl içinde müttefiklerimize yönelik terör saldırısında bulunulmamıştı. Şu anda gücü elinde bulunduranlar barışçıl bir ortam sağlamak zorundadırlar."

"ÖZELLİKLE TÜRKİYE, İNGİLTERE VE ABD'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Kabil'deki önceliğimiz tahliye operasyonlarının tamamlanması, çünkü Afganistan 20 yıl önceki gibi değil. Afganistan'da durum son derece üzücü ve endişe verici. Özellikle Türkiye, İngiltere ve ABD'ye teşekkür ediyorum. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar."

"ULUSLARARASI TERÖRİZMLE SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Hızlı ilerleme karşısında şaşırdığınızı söylediniz, 18 yıllık ilerlemenin geri dönüşü nasıl olacak, ABD'nin duruşu nasıl olacak? Buradan neler öğrendik?" sorusuna ise Stoltenberg, şöyle cevap verdi: "Burada öğrenmemiz gereken çok şey var. Çok büyük yatırım yaptı. Biz uluslararası terörizm ile savaşmaya devam edeceğiz. Afganistan'da şu soruyu sormamız gerek; Neden bu yerel güçler buna karşı koyamadılar? Neden Taliban'a karşı koyamadılar? Geçmişte karşı koydukları gibi neden karşı koyamadılar? Çok hızlı bir süreç içinde gerçekleşti bu olanlar. Uluslararası terörizm bizim için zorlu bir sınav olmaya devam ediyor. Derslerimizi aldık, bunları değerlendireceğiz. Asıl odaklanmamız gereken şey insanları Afganistan'dan çıkarmak, kazançlarımızı ve derslerimizi gözden geçirmektir."

"NE OLUR TALİBAN'I TANIMAYIN" Ülkedeki kaos hakkında bir süre daha açıklama yapan NATO Genel Sekreteri, toplantının devamında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bu sırada Afgan bir gazeteci, Stoltenberg'e "Ne olur, lütfen Taliban'ı tanımayın" diyerek yalvardı. Bu anlarda gözyaşlarına hakim olamayan gazetecinin konuşması, izleyen herkesi duygulandırdı.