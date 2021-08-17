Kocaeli'nde FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
|17 Ağustos 2021 17:41
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3 ilde 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, emniyetteki sorgusu devam ediyor.
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