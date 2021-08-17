Karı koca bir gün arayla koronaya yenik düştü
Elazığ'da evli bir çift yakalandıkları korona virüsü nedeniyle 1 gün arayla hayatını kaybetti.
|17 Ağustos 2021 17:49
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi'nde yaşayan Hidayet (75) ve Avni Yücesoy (79) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Korona virüs tedavisi görürken durumları ağırlaşan Hidayet ve Avni Yücesoy yoğun bakıma alındı. Pazartesi günü Hidayet Yücesoy, korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Avni Yücesoy ise eşinin vefatından bir gün sonra korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti.
4 çocuk olan Yücesoy çifti Baskil ilçesi Doğancık köyünde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.
2 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Sel sularından ahşap kapıların üzerinde yürüyerek kurtuldular
17 Ağustos 2021 17:59
|Mardin'de hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı
17 Ağustos 2021 17:11
|İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak
17 Ağustos 2021 17:04
|Validen uyarı: Günlük bin vaka ile karşı karşıyayız
17 Ağustos 2021 16:38
|Başkente tepki çeken görüntü! Eymir Gölü'nde müsilaj endişesi
17 Ağustos 2021 16:21
|Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı
17 Ağustos 2021 16:00
|Hareket halindeki araçların arasında yola uzandı
17 Ağustos 2021 15:16
|Sel sularının arasında can pazarı
17 Ağustos 2021 14:53
|Selde kurtarılan üçüzlerin yaşadıkları korku kamerada
17 Ağustos 2021 14:51
|Tevfik Göksu: İBB kentsel dönüşüme 257 milyon TL bütçe ayırmış
17 Ağustos 2021 13:49