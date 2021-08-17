Sel sularından ahşap kapıların üzerinde yürüyerek kurtuldular

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında bir gencin birbiri ardına koyduğu sal gibi ahşap kapıların üstünden yürüyerek dışarı çıkan Yıldız Apartmanı sakinleri, yaşadıkları anları unutamıyor.

Onlarca kişinin hayatını kaybettiği 11 Ağustos'taki selde zarar gören 5 katlı Yıldız Apartmanı'nda yaşayanlar, yıkım kararı verilen apartmandan kalan eşyalarını tahliye ediyor.

Apartman sakinlerinden 54 yaşındaki Azime Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak demir ustası olan eşinin, elektriklerin kesilmesi nedeniyle 11 Ağustos'ta eve erken geldiğini belirtti.

Bu sayede eşinin selden kurtulduğunu ifade eden Er, "Bana yeğenim telefon etti köyden, 'Hala dere geliyor, o kadar çok geliyor ki.' dedi. Bütün insanlar bu yoldaydı. Ben de ineyim bakayım dedim. Kaymakamın evinin oraya kadar gittim, köprü doldu, ağaçlarla doldu. Suyun birazı öbür tarafa, birazı bu tarafa geldi." diye konuştu.

- "Sırtımıza çocukları, ellerimize bazı şeyleri alıp çıktık"

Er, eşiyle birlikte eve girmelerinin ardından su yükselince üst kattaki komşularının evine çıktıklarını ifade ederek, çayın diğer tarafındaki küçük dükkanların yıkıldığını gördüğünde bağırdığını anlattı.

Daha sonra eşinin ve oğlunun evden gidelim çağrısı üzerine harekete geçtiklerini dile getiren Er, sözlerine şöyle devam etti:

"Sular ikinci kata kadar çıkmıştı. Apartmandaki komşuların tahliyesine benim oğlum da yardımcı oldu. Alt katlar suyla dolmuştu. Sağ olsun bir gencimiz kapıları söküp, suyun üzerine koydu. Genç beline kadar suya gömüldü. Sırtımıza çocukları, ellerimize bazı şeyleri aldık. Kapıları suyun üzerinde tuttular, biz onların üzerinde yürüyüp kurtulduk. Bir gece bir yerde kaldık, şimdi köyde kalıyoruz. Allah'ım beterinden saklasın. Canımıza bir şey olmadı. Arabamız gitti, dükkanımız gitti. Yapacak hiçbir şey yok. Yüce Rabbimden ne gelirse o. Apartmanda şükürler olsun vefatımız yok."

Er, sel felaketinin ardından devletin her türlü yardımı yaptığını aktararak, "Allah devletimizden, yardım edenlerin hepsinden razı olsun. Ölenlerimize rahmet olsun, geride kalanlara Allah'ım sabırlar versin, dayanma gücü versin." dedi.

Apartmanın tahliyesi sırasında bazı gazeteciler de vatandaşlara yardım etti.