'Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullar hazır olacak'
|17 Ağustos 2021 18:14
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgelerindeki çalışmalar ve eğitim yılı
hazırlıklarıyla ilgili, "İllerimize gerekli kaynak aktarımı tamamlandı. Eğitim
öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından
kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
İlk günden bu yana yangın ve selden etkilenen bölgelerdeki duruma ilişkin yetkililerle sürekli temas halinde olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, genel değerlendirme yapmak için afet bölgelerindeki tüm il ve ilçe milli eğitim müdürleriyle video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Bakan Yardımcıları Ahmet Emre Bilgili, Petek Aşkar, Sadri Şensoy ile ilgili birim amirlerinin de katıldığı toplantıda Bakan Özer, afet bölgelerinde bulunan eğitim kurumlarındaki çalışmalarda gelinen son duruma; hasar tespiti, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
"Tüm okullarımızın yeni döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın"
Afetlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen
Özer, eğitim camiasına geçmiş olsun temennisinde bulundu. Yurdun dört bir yanında
olduğu gibi afetten etkilenen bölgelerde de öğrenci, öğretmen ve velilerin daima
yanında olduklarını belirten Bakan Özer, şunları kaydetti:
"Çalışma arkadaşlarımız, afetzedelerin barınma ihtiyaçlarından okullarımızın
eksikliklerinin giderilmesine kadar ne gerekiyorsa yapılması için sahada. Öğretmenlerimiz
ve danışmanlarımız, rehberlik ve psikolojik destek ile yaraların sarılması için
çalışmalarını sürdürüyor. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim
merkezlerimizin yemekhaneleri vatandaşlarımıza kahvaltı ve akşam yemeği sunuyor.
Söz konusu bölgelerde öğrencilerin okullara erişimi ve devamı konusunda sıkıntı
yaşamamaları için gerekli tedbirler alındı. İllerimize gerekli kaynak aktarımı
tamamlandı. Eğitim öğretimin başlayacağı tarihe kadar tüm okullarımızın yeni
döneme hazır olacağından kimsenin şüphesi olmasın."
Öğrenci ve öğretmenlerin her türlü kırtasiye ihtiyacının da karşılanacağını ifade eden Bakan Özer, afetlerin ardından ihtiyaçların tespiti, temini ve ilgililere ulaştırılması, yangın ve selden etkilenen canlıların tedavisi, müdahale ekiplerinin kullandığı araçların temin, tamir ve bakım çalışmaları gibi pek çok alanda gönüllü olarak görev alan tüm öğretmenler ve Bakanlık personeline teşekkür etti.
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