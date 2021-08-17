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Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlandı.
17 Ağustos 2021 18:29
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Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı

Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.

Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Memurlar.Net
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