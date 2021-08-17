Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları yayımlandı.
|17 Ağustos 2021 18:29
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Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçlarının yayımlandığı bildirildi.
Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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