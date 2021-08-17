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3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı

Ataşehir'de SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle sonuçlanan gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli G.K. ile yakalandığında yanında bulunan ve polise mukavemet suçundan hakkında işlem yapılan E.D. Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi. Şüpheliyle birlikte ele geçen tabanca ise kriminal polis laboratuvarında incelemeye alındı.
17 Ağustos 2021 19:33
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3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı

Ataşehir İçerenköy'de geçtiğimiz Haziran ayı içinde meydana gelen olayda, SAS Holding yöneticisi Sibel Koçan, sokak ortasında gaspçılar tarafından öldürülmüştü. Para dolu çantayı vermek istemeyen Sibel Koçan'ı vuran gaspçılar içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayı gasp ederek kaçtı. Olaydan bir kaç saat sonra Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın, 32. kattan atlayarak hayatına son verdi. Yapılan çalışmada Sibel Koçan'ın içinde bulunduğu araçta toplam 9.9 milyon lira nakit para bulunduğu tespit edildi.

BUGÜNE KADAR 9 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis bugüne kadar yaptığı operasyonlarda toplam 14 kişiyi gözaltına alındı. Bu kişilerden 9'u tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TETİKÇİNİN İZİ KAĞITHANE'DEKİ LÜKS SİTEDE BULUNDU

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis olayda silah kullanan ve Sibel Koçan'ı öldürdüğünü tespit ettiği G.K.(23) şüphelinin izini Kağıthane'de buldu. Kapısında güvenlik bulunan lüks sitede oturduğu tespit edilen G.K.'yı yakalamak için önceki gece operasyon yapıldı. Operasyonda kaçmaya çalışan G.K. ile yanında bulunan arkadaşı E.D. Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalandı. Şüphelilerle birlikte olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca ele geçirildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüpheliler gasp ve cinayet olayıyla ilgili sorgulandı. Daha önceden 15 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenilen G.K.'nın poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli G.K. ile yakalandığında yanında bulunan ve polise mukavemet suçundan hakkında işlem yapılan E.D. Anadolu Adalet Sarayına gönderildi. Şüpheliyle birlikte ele geçen tabanca ise kriminal polis laborautarında incelemeye alındı.
DHA
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