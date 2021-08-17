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Aşure zamanı geldi, malzeme fiyatlarında artış var

Bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşure için kazanlar yarın kaynayacak. İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkan Yardımcısı Cengiz Karadağ, "Aşağı yukarı 150 liralık ürün alınırsa 10-15 kişilik aşure malzemesi çıkar" dedi.
17 Ağustos 2021 19:36
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Aşure zamanı geldi, malzeme fiyatlarında artış var

Muharrem ayının onuncu günü olan "Aşure Günü" için evlerde hazırlıklar başladı. Rami'deki İstanbul Toptan Gıda Merkezi'nde hareketlilik yaşanıyor .

"150 LİRA ÜRÜN ALINIRSA 10-15 KİŞİLİK AŞURE MALZEMESİ ÇIKAR"

İstanbul Gıda Toptancı Tüccarları Derneği Başkan Yardımcısı Cengiz Karadağ, aşure için gerekli olan malzemeleri geçen yıla göre karşılaştırdı.

Aşurelik malzeme fiyatlarında artış olduğunu belirten Karadağ, "Aşağı yukarı 150 lira ürün alınırsa 10-15 kişilik aşure malzemesi çıkar" diye konuştu. Karadağ, "Aşure temel malzemesi birincisi ceviz, incir, kayısı ve buğday. Yeni aşure ayına malzemelerimiz yetişmedi. Şu an yeni taze incirimiz yetişmedi. İncir de rekor bir artış var, 40-50 kalibre incir şu anda 60-65 lira civarında. Mesela kayısı geçen seneye göre az bir üretim olduğu için zamlandı. Cevizde çok bir artış olmadı geçen sene 60-65 lira olan fiyatımız bu sene 70-75 arası. Geçen sene 11-12 lira olan kuru üzüm bu sene 14-15 sene civarında satılıyor. Aşağı yukarı 150 lira ürün alınırsa 10-15 kişilik aşure malzemesi çıkar. 200 gram incir, 200 gram fındık için, 200 gram ceviz, 200 gram üzüm diyelim gerisine 2 kilo buğday aldığında 15 kişilik aşure malzemesi çıkar" şeklinde konuştu.

''KURAKLIK NEDENİYLE BUĞDAY ZAMLANDI"

Aşure için en temel malzeme olan buğday ise zamlandı. Buğdayın yanı sıra nohut ve fasulyeye de zam geldi. Esnaf Mehmet Yalçın, "Kuraklığın verdiği etkiyle buğday fiyatları yükseldi. Geçen yıl buğdayın kilosu 3 liraydı bu yıl 5 lira oldu. Bu yüzde 30 zam demek. Fasulyenin kilosu geçen sene 10-11 lira arasındaydı bu yıl 13-14 lira arası. Fasulyeye de yüzde 20 gibi bir zam geldi. Nohut mesela geçen sene 13 liraya sattığımız nohut şu an 16 lira" ifadelerini kullandı.
DHA
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