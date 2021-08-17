https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Selden kurtulan kadın korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

Bartın'ın Ulus ilçesinde hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle selden kurtulan Ayşe Başol, yaşadığı korku dolu anları unutamıyor.
17 Ağustos 2021 20:06
+Aa- Yazdır
Selden kurtulan kadın korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı

Kumluca beldesine bağlı Zafer köyünde oturan Recep ve Ayşe Başol çiftine ait müstakil evin bodrum katını sel nedeniyle su bastı. İşte çalışan eşinin olmadığı sırada hasta kayınvalidesi ve kayınpederiyle evde mahsur kalan Başol, suların yükselmesiyle büyük korku yaşadı.

Evde çaresizce selin etkisini yitirmesini bekleyen Başol ve ailesi, can kaybı olmamasına şükrediyor.

Selde bazı eşyaları ile bahçe ve seralarındaki ürünleri kaybeden ailenin arıları telef oldu.

"Sel gelince ev gidiyor sandık"

Yaşadığı korku dolu anları gözyaşlarıyla AA muhabiriyle paylaşan Ayşe Başol, selin aniden geldiğini belirterek, "Evde hasta ve bakıma muhtaç yaşlılar da olduğu için çok korktum. Kimse o anı anlatamaz. Sel gelince ev gidiyor sandık. Muhtarı aradık, 'Dışarıya çıkın.' dedi, çıkamadık. Her yerimiz battı." dedi.

Evin bahçesine baktığında suların gittikçe yükseldiğini gördüğünü dile getiren Başol, yukarı taraftan hızla gelen selin odun parçalarını götürmeye başladığını, o an çok korktuğunu söyledi.

Eşinin gece evde olmadığını, ne yapacağını bilemediğini ifade eden Başol, "Çok korktum, evde eşim de yoktu. Hemen evdeki yaşlıları kaldırdım, 'Kalkın sele gidiyoruz.' dedim ama nereye gideceksin? Zaten hastalardı. Hiçbir şeyimiz kalmadı, alt kattaki her şeyimiz, bahçemiz gitti. Arılarımız telef oldu." diye konuştu.

Eşi konuşurken gözyaşı döken orman işçisi Recep Başol da sel anında evde olmadığını, ailesi için büyük endişe duyduğunu dile getirdi.

Köyde sel felaketi yaşandığını öğrenince şoke olduğunu, devletin hemen yardıma koştuğunu anlatan Başol, "Devletimiz sağ olsun, Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bu bir felaket, Allah kimsenin başına vermesin." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşure zamanı geldi, malzeme fiyatlarında artış var
17 Ağustos 2021 19:36		 'Türkiye'de doğal gaz ağları gibi su ağları örülmeli'
17 Ağustos 2021 19:05
Sel felaketinde 34 kişi kayıp
17 Ağustos 2021 17:27		 Bilim insanları: Facebook depresyon yapıyor
17 Ağustos 2021 16:57
3 dil biliyor! Kariyerini bırakıp, köyünde çoban oldu
17 Ağustos 2021 16:39		 Delta varyantı, yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
17 Ağustos 2021 15:23
17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümü... 5 bin 840 kişi hala kayıp
17 Ağustos 2021 15:22		 Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı
17 Ağustos 2021 14:45
Çocuklarını kurtardı kendisine uzatılan yardım eline uzanamadı
17 Ağustos 2021 14:14		 'Okulda çocuklarla yüz yüze gelebilecek herkes aşılanmalı'
17 Ağustos 2021 13:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:12 - Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor20:10 - Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı20:06 - Selden kurtulan kadın korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı19:53 - Marcao özür diledi: Öfkeme yenildim19:49 - Saadet öğretmenden 'yolsuzluk' iddialarına yanıt19:36 - Aşure zamanı geldi, malzeme fiyatlarında artış var
19:34 - ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek19:33 - 3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı19:31 - Marmara Gölü kurudu, zemininde derin yarıklar oluştu19:28 - Vaka sayısı 21 binin üzerine yükseldi19:07 - TEM'in Ankara yönü yol çalışması sebebiyle trafiğe kapatıldı19:05 - 'Türkiye'de doğal gaz ağları gibi su ağları örülmeli'
18:57 - Yengesini öldürüp, 16 yaşındaki kuzenini yaralayan zanlı tutuklandı18:49 - 16 yaşındaki kızın öldürülmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı18:44 - Dalında meyvesi olan elma ağacı yeniden çiçek açtı18:36 - Otomotiv sektöründe çip krizi sürüyor18:32 - ABD'den korona nedeniyle Türkiye'ye 'Seyahat etmeyin' uyarısı
18:29 - Astsubay Meslek Yüksekokulları sınav sonuçları açıklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı pazarlığında son hafta
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 1
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 2
çıtkırıldım 2
bulaşık yıkama algoritması 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
norovirüs 1
semizotu 1
ne kadar soğukkanlısınız 1
kar havası 2
kafasına göre takılan insan 1
SON İLANLAR
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak-ilan düzeltildi
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam