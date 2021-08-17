İstanbul'da mülteci karşıtı pankart asan 6 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı belirlenen E.A'yı, Kartal'da gözaltına aldı. Söz konusu pankartları astığı belirlenen 4 kişi ise Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 1 şüpheli de Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.B. (23) savcılık ifadesinde, arkadaşlarıyla Kadıköy'de gezmek amacıyla buluştuklarını anlatarak, "Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan aramızda bir tepki vermek düşüncesiyle 15 Ağustos'ta akşam vakti, Zeytinburnu Merkez Efendi Parkı'nda ayakkabı boyasını aldık, pankartı hazırladık ve o yerlere astık. Annemin adına kayıtlı aracı kullandık. Vatanını milletini seven birisiyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere karşı tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım." ifadelerini kullandı.

"Öfkeli Genç Türkler" ismiyle ilgili soru yöneltilen şüpheli H.B, "Bildiğim kadarıyla bir akademisyen tarafından kullanılmıştı. Sonrasında bu ifade sosyal medyada gündem oldu. Hatta bu isimle pek çok hesap açıldı. Ben de bu ismi kendime yakın gördüm. Ben de sosyal ve sosyolojik olarak bu duruma öfkeliyim. Herhangi bir oluşum içerisinde değilim." beyanında bulundu.

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu da adliyeye gelerek savcılık ifade süreci başlamadan önce şüphelilerle görüştü.