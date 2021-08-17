https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da mülteci karşıtı pankart asan 6 kişi serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı
17 Ağustos 2021 20:19
+Aa- Yazdır
İstanbul'da mülteci karşıtı pankart asan 6 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da farklı ilçelerde izinsiz pankart asıp sosyal medyadan paylaşarak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "ÖfkeliGençTürkler" adlı bir grubun kentin farklı yerlerinde "Hudut Namustur" ve "Ülkemde Mülteci İstemiyorum" yazılı pankartları asmaları ve bunları bazı sosyal medya hesaplarından paylaşmalarına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptığı belirlenen E.A'yı, Kartal'da gözaltına aldı. Söz konusu pankartları astığı belirlenen 4 kişi ise Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, 1 şüpheli de Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan haklarında işlem yapılan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nöbetçi hakimlikçe haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheliler, serbest bırakıldı.

Şüphelilerden H.B. (23) savcılık ifadesinde, arkadaşlarıyla Kadıköy'de gezmek amacıyla buluştuklarını anlatarak, "Son günlerde medyada görmüş olduğumuz Afganistan uyruklu insanların ülkemize giriş yapmaları ve tahrik edici haberlerin olması nedeniyle hiçbir etki ve tesir altında kalmadan aramızda bir tepki vermek düşüncesiyle 15 Ağustos'ta akşam vakti, Zeytinburnu Merkez Efendi Parkı'nda ayakkabı boyasını aldık, pankartı hazırladık ve o yerlere astık. Annemin adına kayıtlı aracı kullandık. Vatanını milletini seven birisiyim. Kesinlikle devlete başkaldırma niyetinde değilim. Sadece mültecilere karşı tepki vermek amacıyla bu eylemi yaptım." ifadelerini kullandı.

"Öfkeli Genç Türkler" ismiyle ilgili soru yöneltilen şüpheli H.B, "Bildiğim kadarıyla bir akademisyen tarafından kullanılmıştı. Sonrasında bu ifade sosyal medyada gündem oldu. Hatta bu isimle pek çok hesap açıldı. Ben de bu ismi kendime yakın gördüm. Ben de sosyal ve sosyolojik olarak bu duruma öfkeliyim. Herhangi bir oluşum içerisinde değilim." beyanında bulundu.

Öte yandan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Satuk Buğra Kavuncu da adliyeye gelerek savcılık ifade süreci başlamadan önce şüphelilerle görüştü.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı
17 Ağustos 2021 19:33		 9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu
17 Ağustos 2021 16:48
Kardeşini öldüren firari ağabey 11 yıl sonra yakalandı
17 Ağustos 2021 16:12		 Falezlerde ceset bulunduğunu duyan vatandaşlar, izlemeye koştu
17 Ağustos 2021 14:23
Trafik uygulamasına takılmamak için hayatından oldu
17 Ağustos 2021 13:21		 Bahşiş almak isterken sünnet çocuğunu hastanelik ettiler!
17 Ağustos 2021 11:46
Apartmanın bodrum katında bulunan kız çocuğu hayatını kaybetti
17 Ağustos 2021 11:43		 Bilecik'te Sakarya Nehri'ne düşerek kaybolan gencin cesedi bulundu
17 Ağustos 2021 10:14
Sivas'ta minibüsün çarptığı çoban öldü
17 Ağustos 2021 10:07		 Afet algımız da haritalar da değişiyor
17 Ağustos 2021 09:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:57 - Otobüs şoförü, Rus turistin unuttuğu bin 210 doları teslim etti21:56 - Aydınlı çift, AFAD'a 150 bin lira bağışladı21:52 - ODTÜ'den 'Eymir Gölü' açıklaması21:46 - Bozkurt'taki selde insanlar anılarını da kaybetti21:45 - TRT Çocuk'un mobil oyunu yaklaşık 70 milyon kez indirildi21:21 - Yaşanan sel nedeniyle 78 vatandaş yaşamını yitirdi
21:07 - Van'da bir apartmanda 115 düzensiz göçmen yakalandı20:59 - Ali Koç ve Marcao PFDK'ya sevk edildi20:40 - Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması20:37 - Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı20:34 - Selden kurtulmuştu! Pakdemirli ile duygulandıran diyaloğu20:27 - İLKSAN, sel ve yangın mağduru üyelerine yardım yapacak
20:23 - Şırnak'ta terör mağduru 43 aile yeni evlerine kavuştu20:19 - İstanbul'da mülteci karşıtı pankart asan 6 kişi serbest bırakıldı20:12 - Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor20:10 - Şehit iki askerimiz son yolculuklarına uğurlandı20:06 - Selden kurtulan kadın korku dolu anları gözyaşlarıyla anlattı
19:53 - Marcao özür diledi: Öfkeme yenildim
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 2
can sıkıntısını yenme 2
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
semizotu 1
kar havası 2
the good place 1
aşure günü 2
tahta kaşık 1
sabah sözlüğün kapısını açmak 1
kahvaltıda kıkırdamak 1
SON İLANLAR
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak-ilan düzeltildi
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam