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Selden kurtulmuştu! Pakdemirli ile duygulandıran diyaloğu

Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal ile görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır devlet bu hale geldi" dedi.
17 Ağustos 2021 20:34
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederken Mustafa Kemal Ünal ile karşılaştı. Burada Ünal'a "Var mı bir şeye ihtiyacınız" diyen Bakan Pakdemirli, "Şu anda sizi gördük mutlu olduk, Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Ama şuna inandık ki Cenab-ı Allah'tan başka bizi sevenlerde varmış. 67 yaşındayım ben bunu öğrendim" dedi.

Bakan Pakdemirli de "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik, diyor ya 20 yıldır bu devlet bu hale geldi." şeklinde konuştu. Ünal ise "İnanın şunu gördük devletin tüm ekipleri uzmanlarıyla, üniformalarıyla, baş komiserleriyle geldiler burada kürek kürüdüler bizim içimiz gitti. Dediler ki biz bunun için varız. Gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı komutanım bırak dedim. Çevik Kuvvet Başkomiseri geldi, burada dedim ki efendim bırakın biz yaparız. Yok biz bunun için varız, dedi. Vallahi gurur duydum. Ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Bizi vatandaşları sevenleri olduğunu öğrendim. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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