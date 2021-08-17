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Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin geçmişi 1800'lü yıllara dayanan tahin helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili aldı.
17 Ağustos 2021 20:37
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Geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor! Coğrafi işaret tescili aldı

Adı Bayramiç ile özdeşleşen, tahin helvasının geçmişi 1800'lü yıllara dayanıyor. Türklerin Bayramiç'e yerleştiği 1400'lü yıllardan itibaren yetiştirmeye başladıkları, Kazdağları'nın iklim değerlerinin sağladığı avantaj sayesinde ayrı bir yağ oranı ve lezzete sahip olan susamdan yapılan tahin helvası, asırlardır bu lezzetini koruyor.

'MEHMET AKİF ERSOY'UN HATIRALARINDA GEÇİYOR'

Babasının görev yapması nedeniyle çocukluk yılları Bayramiç'te geçen İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un da severek yediği ve hatıralarında yer verdiği bu lezzetin 'Bayramiç Helvası' adıyla tescil ettirilerek dünyaya tanıtılması için çalışma başlatıldı. Bayramiç Ziraat Odası tarafından, Bayramiç Tahin Helvasının tescili için 4 Şubat'ta Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Bayramiç Tahin helvası, 9 Ağustos'ta ise tescillendi.

Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, Çanakkale ve Bayramiç'e bir marka tescilli ürünü daha kazandırdıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Tahin helvasının ana maddesi susamdır. Susam 100 yıllardır ilçemizde yetiştirilen bir üründür. Kazdağları'nın coğrafi konumu bakımından bölgemizden ayrı bir tat alıyor. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Bayramiç'te babasının görev yeri olması nedeniyle ilk çocukluk yıllarının Bayramiç'te geçmesi dolayısıyla ilk helvayla Bayramiç'te tanıştığını ve bunun tadını unutamadığını hatıratlarında beyan etmektedir. 1800 yıllarda Cezayir Salnamesi'nde helvacılığın meslek olarak geçtiği belirtilmekte. Günümüzde ise Bayramiç'te tahin helvası sektöründe hizmet veren sanayicilerimiz bu helvayı artık uluslararası konuma dönüştürmüşlerdir. Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere, ihracat yapılabilir duruma gelmiştir. Bayramiç Ziraat Odası olarak, böyle değerli bir ürünü coğrafi mahreç işaretiyle taçlandırmak, bunun süre gelen tarihi yapım değerini ve kalitesini kayıt altına almak için Patent Kurumu'na mahreç başvurusunda bulunduk ve başarıyla sonuçlandırdık" dedi.
DHA
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