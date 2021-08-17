Anadolu Üniversitesi'nden 'hibrit eğitim' açıklaması
Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Sistem Güz Dönemi derslerinin, 4 Ekim 2021 tarihinde 'hibrit eğitim' olarak adlandırılan 'yüz yüze' ve 'online' karma şeklinde yapılmasının planlandığını açıkladı.
|17 Ağustos 2021 20:40
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Üniversitenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi dersleri, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır.
Eğitimin, Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim' şeklinde (yüz yüze ve online karması) yapılması planlanmaktadır.
Bu planlamada, bazı dersler tamamen online, bazıları tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verilecektir.
Hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların web sitelerinden duyurulacaktır. Öğrencilerimize sevgiyle duyurur, sağlık ve esenlik içinde kampüsümüze bekleriz" denildi.
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