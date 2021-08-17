TRT Çocuk'un mobil oyunu yaklaşık 70 milyon kez indirildi
|17 Ağustos 2021 21:45
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TRT'den yapılan açıklamaya göre, Dijital Türk Oyunları Platformunun (DiTOP) düzenlediği, TRT'nin destekleyicileri arasında yer aldığı Oyun Geliştirme Yaz Kampı 2021'de, TRT Çocuk'un yerli, reklamsız ve ücretsiz mobil uygulamaları konuşuldu.
TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Bora Durmuşoğlu, konuşmasında TRT'nin dijital medyaya verdiği önemi ve hayata geçirdikleri projeleri anlattı.
Oyun Geliştirme Yaz Kampı'ndan çok güzel fikirler, tasarımlar ve yazılımlar çıkacağına inandığını belirten Durmuşoğlu şunları kaydetti:
"TRT Çocuk'un tamamen yerli, reklamsız ve ücretsiz mobil uygulamaları şu ana kadar yaklaşık 70 milyon kez indirilerek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Bu başarıda içeriklerin çocuklar tarafından sevilmesinin yanında, ebeveynlerin güveni de oldukça etkili. Psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanları tarafından denetlenen tüm içeriklerimiz, anne ve babalar tarafından da özellikle tercih ediliyor."
TRT'den birçok tecrübeli ismin katılacağı kampta, gençlere uzmanlar tarafından animasyon, tasarım, sinema ve oyun eğitimleri verilecek. Kamp, 28 Ağustos'a kadar devam edecek.
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