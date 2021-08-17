Aydınlı çift, AFAD'a 150 bin lira bağışladı

Dorumlar Mahallesinde yaşayan hayırsever Kamil (83) ve Nuray Özmen (83) çifti, Türkiye'de yaşanan yangın ve sel felaketlerinden etkilenerek AFAD tarafından düzenlenen İnsani Yardım Kampanyası'na 150 bin lira bağışladı.

Hayırsever Kamil ve Nuray Özmen'i makamında ağırlayan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaşlı çifte gösterdikleri duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür belgesi verdi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada "Kamil ve Nuray Özmen ailesi, Cumhurbaşkanımızın yardım kararı çerçevesinde AFAD Başkanlığına 150 bin lira nakdi yardımda bulunmuşlardır. Ailemizi kutluyorum. Böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı, desteği çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesini takdim ediyorum" ifadelerini kullandı.