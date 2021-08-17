https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin, bölgedeki hidroelektrik santralinin (HES) kapağının patlaması sonucu meydana geldiği iddiaları, Tesla Enerji şirketi tarafından yalanlandı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır" denildi.
17 Ağustos 2021 21:58
+Aa- Yazdır
Bozkurt'ta 'HES patladı' iddiasına ilişkin açıklama

Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinin ardından, Zülfikarlar Holding bünyesindeki Tesla Enerji'nin bir iştiraki olan Berke Enerji lisansıyla Kastamonu Bozkurt Ezine Çayı üzerinde faaliyet gösteren HES'e ilişkin bazı medya kuruluşlarında haberler yayınlandı. HES'in kapağının patlaması sonucu ani selin Bozkurt ilçesini vurduğu iddiları üzerine yayınlanan haberlerle ilgili şirketten bilgilendirme açıklaması yapıldı.

Söz konusu haberlerin varsayımlara dayandırılarak yapıldığı bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede gerçekleşen aşırı yağışlar sonucu hidroelektrik santralinin kapağının patlayarak sele yol açtığının belirtilmesi hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bozkurt'taki santral su depolaması olmayan regülatör tipi bir hidroelektrik santraldir. Yani açılabilecek veya ani gelen suyun şiddetiyle patlayacak bir kapağı bulunmamaktadır. 4 metre yüksekliği, 7 metre derinliği ve 12 metre uzunluğuyla savaklı bir yapıya sahip olan santralin ardında tutulan suyun miktarı ise sadece 45 bin metreküp kadardır. Bu miktar Bozkurt ilçe merkezinden yüksek debi ile 5 saat boyunca akan suyun yaklaşık 10 binde birine tekabül etmektedir. Eşine tarihte az rastlanır şiddette yağışlara bağlı olarak gerçekleşen doğal afet sonrasında saha ekiplerimizden gelen bilgiler DSİ, Kastamonu Valiliği ve Enerji Bakanlığı ile düzenli olarak paylaşılmıştır. Acımız büyük. Yaşanan sel felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FED Başkanı: Salgın öncesi ekonomimize dönemeyeceğiz
17 Ağustos 2021 23:00		 Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor
17 Ağustos 2021 22:21
ÖTV indirimi sıfır otomobil piyasasını hareketlendirecek
17 Ağustos 2021 19:34		 Otomotiv sektöründe çip krizi sürüyor
17 Ağustos 2021 18:36
Çeyrek altın düşüşünü bugün de sürdürdü
17 Ağustos 2021 17:31		 Dolar günü düşüşle tamamladı
17 Ağustos 2021 17:20
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
17 Ağustos 2021 16:59		 Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen tüm bölgelere enerji verildi
17 Ağustos 2021 12:32
Hızlı tren hatlarına yönelik deprem erken uyarı sistemi geliştirilecek
17 Ağustos 2021 11:29		 5 milyon konut güçlendirme yoluyla kurtarılabilir
17 Ağustos 2021 11:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:30 - Elazığ'daki hain terör saldırısını yaşayanlar o günü unutmuyor23:27 - Evini kaybeden orman muhafaza memuru, felaketin izlerini silmek için çalışıyor23:24 - 2 kez kısmi felç geçirdi, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu23:23 - Yerli ve milli uçaksavar dünya devleri arasında yerini aldı23:19 - Türkiye'nin ilk nalbant müzesi açıldı23:08 - Kovid-19 risk haritasında düşük riskli il sayısı 31'e yükseldi
23:07 - Dolandırıcılara 77 bin lira kaptırdı23:02 - Çona Kanyonu'nda 12 yeni şelale keşfedildi23:00 - FED Başkanı: Salgın öncesi ekonomimize dönemeyeceğiz22:57 - Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor22:55 - Müslümanların asırlardır süren hüznü: Kerbela22:34 - Prof. Dr. Cinel: Hastalığı hafif geçireceğinizin garantisi yok
22:32 - Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor22:28 - Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor22:26 - Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz22:25 - Naci Görür: 7.2 ile 7.6 arasında bir deprem bekliyoruz22:21 - Konut fiyatında artış hızı yavaşlıyor
22:04 - Sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Memur Sen 19 Ağustos'ta eylem kararı aldı
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
Takım arkadaşına saldıran Marcao, idmanda yer almadı
Memur zammı hakem heyetine mi kalacak?
Memur zammı pazarlığında son hafta
'Sıfır' otomobil fiyatları 'ikinci el'in altında kaldı
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
MAK'ın seçim anketi: İyi Parti, Gelecek ve Deva yükselişte
Matematik Profesörü evinde ölü bulundu
Teknik personel ne kadar emekli maaşı ve ikramiye alıyor? İşte güncel tam liste....
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Arabça 1
istanbul depreminde son çeyreğe girdik 3
Çocukluğunu özlemek 2
kahvaltıda kıkırdamak 1
halil cibran 1
sözlükte yalnız kalmak 1
Afganistan'daki yeni uygulamalar 1
eski dostla yıllar sonra karşılaşmak 1
kar havası 2
en yorucu spor 1
SON İLANLAR
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Tarsus Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Şırnak Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Bilecik Osmaneli Belediyesi memur alacak-ilan düzeltildi
Elazığ Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği teknik personel alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam