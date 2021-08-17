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Sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 3 şüpheli, sağlık çalışanını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alındı.
|17 Ağustos 2021 22:04
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Alınan bilgiye göre, Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında hastane çalışanı M.S. darbedildi.
Şikayet üzerine 3 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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