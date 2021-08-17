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Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ücretli öğretmenlik yapmak isteyenlerin başvuruları turkiye.gov.tr üzerinden alınıyor
17 Ağustos 2021 22:32
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Ücretli öğretmenlik başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor

Ücretli öğretmen olmak isteyenler, turkiye.gov.tr üzerinden başvurularını yapabilmekte...

Covid 19 salgını nedeniyle başvurular online ortamda alınacak olup Müdürlüklere herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir. Komisyon tarafından yapılan görevlendirmeler sonucunda ilgili evraklar görevlendirilen Okul Müdürlüğüne elden teslim edilecektir.

Sırası İle Yapılacaklar

1- E-Devlet üzerinden ücretli öğretmenlik başvurusunda bulununuz. Başvuru için tıklayınız.

2- Komisyon tarafından görevlendirmeler yapıldıktan sonra görevlendirilen öğretmenlere iletişim bilgileri üzerinden bilgi verilecektir.

3- Görevlendirilen öğretmenler belirtilen evrakların asılları ve fotokopilerini görevlendirildikleri Okul Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.

örevlendirilmeler 2019/2020 KPSS Puan üstünlüğüne göre yapılacak olup;

Görevlendirme Öncelliği;

1. Öncelik ; Eğitim Fakültesi Mezunları,

2. Öncelik ; Fen Edebiyat Fakültesi ve Lisans Mezunları (Formasyon Eğitimi Alanlar)

3. Öncelik ; Fen Edebiyat Fakültesi Mezunları (Formasyon Eğitimi Almayanlar)

4. Öncelik ; Lisans Mezunu olup, yan alanı ve sertifikası olanlar ( Eğitim Yönetimi, Özel Eğitim belgesi v.b.)

5. Öncelik ; Lisans mezunları (4 ve daha üstü)
Memurlar.Net
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