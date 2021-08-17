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Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor

İç Hastalıkları Uzmanı Zeliha Bilge Dağlı Göçener, "Evli bir çift ile kayınvalide Kovid-19'a yakalanmıştı. Aile aşı karşıtıydı. Hepsini yoğun bakım servisinde yan yana yatırdık. Kadının eşini ve kayınvalideyi kaybettik." dedi.
17 Ağustos 2021 22:57
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Sağlıkçılar aşı olmayan hastaların pişmanlığına tanıklık ediyor

Muş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli sağlık çalışanları, tedavilerine hastanede devam edilen hastaların yapılan tüm uyarılara rağmen aşı yaptırmadıkları için yaşadıkları pişmanlığa tanıklık ediyor.

Muş Devlet Hastanesi Kovid-19 servisinde tedavileri devam eden hastalar, hastalığa yakalanmamak ya da hafif semptomlarla atlatmak isteyen herkese aşı yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

Uyarıları dikkate almadıkları için hastanede tedavi gören, solunum cihazı yardımıyla nefes alabilen hastalar, aşı yaptırmanın hem insanın hem de yakınlarının hayatı açısından önem taşıdığına dikkati çekiyor.

Doktor ve hemşireler de yoğun bakım ve diğer servislerde tedavileri devam eden hastaların, aşı yaptırmadıkları için duydukları pişmanlığın en yakın tanığı oluyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Zeliha Bilge Dağlı Göçener, "Evli bir çift ile kayınvalide Kovid-19'a yakalanmıştı. Aile aşı karşıtıydı. Hepsini yoğun bakım servisinde yan yana yatırdık. Kadının eşini ve kayınvalideyi kaybettik." dedi.

"Servisimizdeki 20 hastamızdan 19'u aşısız"

Kovid-19 servisinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeliha Bilge Dağlı Göçener, AA muhabirine, kentte vakaların arttığını, gelen hastaların durumunun çok kötü olduğunu belirtti.

Kovid-19 sürecinin bitmesi için yapılabilecek tek şeyin aşı olduğunu vurgulayan Göçener, "Bizim baktığımız Kovid-19 servisinde 20 hastamızdan 19'u aşısız, bu duruma çok üzülüyoruz." dedi.

Aşı olmayan hastaların bu konudaki pişmanlıklarına, nefes alamama şikayetlerine tanıklık ettiklerini aktaran Göçener, şunları söyledi:

"İnsanlar hastalığın bu kadar zor olduğunu bilmediklerini anlatıyor. 'Keşke şu an aşı olma şansım olsaydı, aşı olabilir miyim?' şeklinde sorular geliyor. Bu süreci yaşamamak için herkesin aşı olması gerekiyor. Bundan dolayı herkesten ricamız maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim ve aşımızı olalım. Evli bir çift ile kayınvalide Kovid-19'a yakalanmıştı. Aile aşı karşıtıydı. Hepsini yoğun bakım servisinde yan yana yatırdık. Kadının eşini ve kayınvalideyi kaybettik. Unutamadığım acı bir gün oldu. Hastalarımız yakınlarını göremeden vefat ediyorlar. Bu hastalığı yenebilmemiz için şu anda elimizde bir silah mevcut, o da aşı. O yüzden tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını istiyoruz."

Kovid-19 servisinde görev yapan hemşire Mehmetcan Tokay da salgının ilk gününden bu yana Kovid-19 servisinde görev yaptığını belirtti.

Hastalarla yakından ilgilenerek morallerini yüksek tutmaya çalıştıklarını, sağlıklarını kavuşmaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Tokay, şunları kaydetti:

"Tedavi gören hastaların çoğu 'keşke aşı olsaydık' diyor. Lütfen aşınızı olun yoğun bakıma gelmeyin diyoruz. Biz burada hastalarımız için gereken tüm çabayı gösteriyoruz. Hastaların yakınları Kovid-19 hastalarını göremiyorlar. Biz de elimizden geldiğince onlara destek olmaya çalışıyoruz. Onların yakınlarının yokluğunu aratmamaya çalışıyoruz. Lütfen aşılarımızı olalım, sevdiklerimizden ayrılmayalım. Bu süreçte çok üzüldüğümüz olaylar oluyor. Aşılarını yaptırmayan insanların pişmanlıklarına tanıklık ediyoruz. Bir hastamız 'keşke aşımı olsaydım' diye sayıklıyordu. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edelim. Bu pişmanlıkları yaşamamak için aşımızı yaptıralım."

"Aşı olsam bu acıları çekmezdim"

Hastanede Kovid-19 tedavisi gören Ömer Bingöl, ise Kovid-19 aşısını yapmayı ihmal ettiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Hastalığı insanların tahmin edemeyeceği kadar ağır geçirdiğini anlatan Bingöl, "Aşı olsam bunları yaşamazdım. Bu nedenle çok pişmanım. Lütfen aşılarınızı olun. Maske ve mesafeye çok dikkat eden biriydim ama aşı olmadığım için Kovid-19 hastalığına yakalandım. Çok dikkat etmek lazım. Bu acıyı gördükten sonra insanlara çağrım şudur; ne olursa olsun aşınızı yaptırın. Şu anda nefes almakta, konuşmakta zorlanıyorum." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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