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Dolandırıcılara 77 bin lira kaptırdı

Jigolo olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Her şeyim altüst oldu" dedi.
17 Ağustos 2021 23:07
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Dolandırıcılara 77 bin lira kaptırdı

Esenyurt'ta yaşayan Y.A., iddiaya göre yüksek kazanç vadeden bir internet sitesine jigolo olmak için üye oldu. Y.A., kaydolduğu internet sitesi üzerinden iletişimde olduğu kişilerin talimatı üzerine banka hesaplarına farklı tarihlerde toplam 77 bin lira yatırdı. Y.A. mağdur olduğunu belirterek yaşadıklarını anlattı.

'HER ŞEYİM ALTÜST OLDU'

Y.A., "Jigolo sitesine 250 TL ile üye oldum. 2 bin lira ile 4 bin lira arası para kazanacağımı söylediler. Daha sonra 2 bin lira para yattı. Türkiye'de jigolo siteleri yasak olduğu için manken ajansı üzerinden devam edeceğimizi ve evraklarımı tamamlamam gerektiğini söylediler. Daha sonra ben 20 bin lira para ödedim. Her şeyim altüst oldu" dedi.

'TOPLAM ZARARIM 77 BİN LİRA'

Yanlış yaptığının farkında olduğunu söyleyen Y.A. "Sonra beni avukat aradı kendisinin arabulucu olduğunu ve bu firmanın beni mahkemeye verdiğini söyleyerek 5 bin liraya bu işi halledeceğini söyledi. Firma yetkilileri ise 'Biz 13 senelik kurumsal firmayız sizden her türlü bu parayı alırız' dediler. Karakola gittiğimde telefon numaralarının kayıtlı olmadığını gördüm. Toplam zararım 77 bin lira" ifadelerini kullandı. Y.A., Türkiye genelinde jigolo siteleri yasak olduğu için başının belaya gireceğinden korktuğunu ve şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.
DHA
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