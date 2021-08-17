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2 kez kısmi felç geçirdi, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Kütahya'da, beynindeki damarlarda oluşan hastalık nedeniyle 2 kez kısmi felç geçiren ve vücudunun sağ tarafı tutmayan Hasan Boral (56), Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
17 Ağustos 2021 23:24
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2 kez kısmi felç geçirdi, kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu

Uşak'ta yaşayan Hasan Boral, beynindeki damarlarda oluşan hastalık nedeniyle 2 kez kısmi felç geçirdi. Vücudunun sağ tarafını kullanamayan ve sürekli baş ağrısı şikayeti olan Boral, arkadaşının tavsiyesi üzerine KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alınan Boral, kapalı yöntemle gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Kliniklerinde açık ve kapalı ameliyat yöntemlerini başarıyla uyguladıklarını söyleyen KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Dr. Egemen Nursoy, "Genellikle bu tedavi yöntemleri belli kliniklerde branşlaşmış. Bazı kliniklerde kapalı, bazılarında açık yöntemlerde uzmanlaşılmış durumda. Bizim kliniğimizi diğerlerinden ayıran fark bu iki yönteminde hastaya uygun ve başarılı bir şekilde yapılabiliyor olması. Hastamıza da kapalı yöntemle bir operasyon yapıldı ve hastamızda iyileşme gerçekleşti" diye konuştu.

Hastanın tedavi sürecinin devam ettiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Hasan Emre Aydın da "Ortak çalıştığımız nöroloji kliniğimizle takipli olan bir hastamızdı. Hastamızın ellerinde, kollarında tutmama ve uyuşma gibi rahatsızlıkları var. Tedavi süreci devam ediyor. Biz sadece tanısal yöntemle görüntülemesini yaptık. Kliniğimizdeki en önemli nokta, multidisipliner çalışma. Önce kendi içimizde birlikte çalışmayı sağladık, sonra da nöroloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi gibi diğer branşlardan yardım aldık" dedi.

Başarılı geçen ameliyat sonunda sağlığına kavuşan Hasan Boral da "2 kez kısmi felç geçirdim. Tedavi için Afyonkarahisar ve Denizli'ye gittim. Tesadüfen eşimin çalıştığı iş yerindeki arkadaşı bu tedavi yönteminin Kütahya'da yapıldığını söyledi" diye konuştu.

DHA
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