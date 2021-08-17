İlk doz aşıda yüzde 75'i aşan Ardahan'da 'düşük riskli il' sevinci
|17 Ağustos 2021 23:55
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Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Ardahan, Çorum ve Mersin'in düşük riskli iller arasında yerini aldığını duyurduğunu söyledi.
Özdemir, ancak söz konusu durumun kentte rehavete sebebiyet vermemesi gerektiğine işaret ederek Ardahan'da hedeflerin aşısız kimseyi bırakmamak olduğunu vurguladı. Aynı hız ve aynı performans ile çalışmaları sürdüreceklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:
"Vatandaşımız bize destek olsun yeter ki. İstenince bu güzel sonucu elde edebiliyoruz. Bunun sevincini yaşıyoruz. Tek gayemiz Ardahan'da sıfır vaka. Çocuklarımız okullarına gitsin, bizler normal hayata dönelim. Bunu istiyoruz. Bu sonuç tabii hakkımızdır. Bu da ancak bu şekilde olur, yani herkesin üzerine düşeni yapmasıyla olur. Maske, mesafe ve temizliğin yanı sıra aşımızı olacağız."
Özdemir, söz konusu sonuca ulaşmada emeği olan Vali Hüseyin Öner, sağlık personeli ve diğer kurumlara teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.
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