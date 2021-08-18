ABD korkunç olayı doğruladı! İnsan vücudu parçaları bulundu
|18 Ağustos 2021 06:05
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ABD Hava Kuvvetleri yetkilileri, Kabil'den ayrılmak isteyen Afganların kalkış yapmaya hazırlanan C-17 askeri kargo uçağının kanatlarına tırmandığı sırada yaşanan kaostaki sivil kayıplarını soruşturduklarını açıkladı.
Kaç kişinin öldüğü konusunda sayı vermeyen yetkililer, kargo uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları bulunduğunu ise doğruladı.
Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanına gelen ve tahliye edilmek isteyen Afganların pistte ilerleyen Amerikan askeri kargo uçağına tırmanmaya çalıştığı görüntüler büyük tepki toplamıştı.
Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci
ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.
Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.
Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.
Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.
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