Bir kent ayağa kalktı: Kayıp kız kardeşler bulundu
|18 Ağustos 2021 06:07
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Merkez ilçeye bağlı Kaman köyünde babaanneleri Fethiye Kaya ile sabah fındık toplamaya giden 9 yaşındaki Pelin ile 7 yaşındaki Şeyda Kaya, öğlen yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Yalakyanı mevkisinden eve dönmek üzere ayrıldı.
Akşam eve dönen babaanne Fethiye Kaya ile yakınları çocukların gelmediğini öğrenince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İstanbul'dan tatil içi babaannelerinin yanına geldikleri öğrenilen çocukların bulunması için AFAD, jandarma, orman işletme, Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği ve köylülerden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.
Termal drone ve iz köpeklerinin de katıldığı çalışmalarda yollarını kaybederek kayboldukları öğrenilen kardeşler ekiplerce köylerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki yangın gözetleme kulesinde bulundu.
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