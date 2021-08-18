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TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu: 13 kuyuda petrol keşfi

Türkiye'nin enerji arayışı sonuç vermeye devam ediyor. Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşiflerinin yanısıra petrol arama çalışmalarını da yürüten Türkiye, 13 kuyuda yeni rezerv keşfetti. TPAO'nun keşfettiği 30 milyon varillik yeni rezerv Türkiye'nin 43 günlük petrol ihtiyacını karşılayacak büyüklükte.
18 Ağustos 2021 06:15
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TPAO 30 milyon varillik yeni rezerv duyurdu: 13 kuyuda petrol keşfi

TPAO, yılın ilk 7 ayında 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ekonomiye kazandırdı.

Türkiye'nin Enerjide yeni keşif çalışmalarını meyvelerini veriyor. Karadeniz'deki son dönemlerde yapılan büyük doğal gaz keşiflerinin ardından bir müjde de petrolle ilgili geldi. Karada ve denizde petrol arama çalışmalarını da yürüten Türkiye, 13 kuyuda yeni rezerv keşfetti.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), bu yılın ilk 7 ayında kara alanlarında gerçekleştirilen 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervin Türkiye'ye kazandırıldığını açıkladı. TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2021 yılının ilk 7 ayında, kara alanlarında gerçekleştirdiğimiz 13 yeni keşifle yaklaşık 30 milyon varil petrol eşdeğeri rezervi ülkemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz" denildi.

TÜRKİYE'NİN 43 GÜNLÜK TÜKETİMİNİ KARŞILAR

TPAO'nun duyurduğu yeni rezervlerin toplam büyüklüğü yaklaşık 2,1 milyar dolar olarak hesaplandı. Günde ortalama 700 bin varil petrol tüketen Türkiye'nin üretimi, bu talebi karşılamaktan hayli uzak. Türkiye günde 60 bin varil petrol üretiyor. Yeni bulunan 30 milyon varillik rezerv Türkiye'nin 43 günlük tüketimini karşılayacak büyüklükte. Türkiye, 2023'te günlük petrol üretimini 100 bin varile çıkarmayı hedefliyor.

ARAMA/SONDAJ FİLOSU İŞ BAŞINDA
Türkiye Petrolleri, elindeki sismik arama ve sondaj gemileriyle karada ve denizde faaliyet yürütüyor. MTA Oruç Reis Araştırma Gemisi, Barbaros Hayreddin Paşa Araştırma Gemisi'nin yaptığı sismik aramaların ardından Fatih Sondaj Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi ve Kanuni Sondaj Gemisi devreye giriyor. Şimdiye kadar birçoğu müjdelerle sonuçlanan sondajların yenileri için ilgili gemiler çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Şafak
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