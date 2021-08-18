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Asansörlerin yüzde 44'ü güvensiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının son verilerine göre periyodik bakımları yapılan 507 bin 850 asansörden 223 bin 291'ine (yüzde 44) kırmızı etiket, 44 bin 955'ine (yüzde 9) sarı etiket, 146 bin 503'üne (yüzde 29) mavi etiket ve 93 bin 101'ine de (yüzde 18) yeşil etiket iliştirildi. Bu rakamlar, Türkiye'deki asansörlerin yüzde 44'ünün güvensiz olduğunu ortaya koydu
18 Ağustos 2021 06:50
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Asansörlerin yüzde 44'ü güvensiz

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üyesi Seyfettin Avcı "Asansörler, her gün çalışan cihazlar. Çok dikkat edilmeli. Bakımlarının zamanında periyodik olarak yapılması, varsa problemlerin anında giderilmesi gerekiyor. Son yıllarda denetimlerin artmasından dolayı güvenli asansör oranları hızla yükseliyor. Ama buradaki sıkıntı kurallara uymama, yöneticinin az duyarlı olması... Mümkünse asansörü ilk yapan firma, bakımını da yapmalı. Bağımsız tek bir kişi, bir usta veya bir yerde çalışmış, ayrılmış kişilerin bakım yapması doğru değil. Bakımı yapan, bir firma veya kurum olmalı çünkü onlar daha ciddi şekilde yapıyor" dedi.

Asansörlerdeki denetimlerinin nasıl yapıldığını anlatan Avcı "Bu konuda yetki verilen A tipi muayene kuruluşları, belediyelerle protokol imzalayarak o ilçelerde asansör denetimi yapıyor ve bu denetim sonucunda eksiklikleri listeliyor. Kırmızı etiketli asansörler mühürleniyor. Bazı eksiklikleri olan asansörler için sarı etiket yapıştırılıyor ve giderilmesi için 60 gün süre veriliyor. Üçüncü sonuç olan mavi etiket ise 'asansör çalışabilir, ufak tefek eksikleri var' anlamına geliyor. Mavi etiketli asansörün de eksikliklerinin tamamlanması için bir yıl süre veriliyor" diye konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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