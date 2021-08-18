Düzce'de trafik kazası: 1 ölü

TEKNİK PERSONEL NE KADAR EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE ALIYOR? İŞTE GÜNCEL TAM LİSTE.... Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunan ve değişik unvanlarda görev yapan personelin emekli aylık ve ikramiyeleri, eğitim durumlarına, kadrolarına ve unvanlarına göre değişiklik göstermektedir.