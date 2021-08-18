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Düzce'de trafik kazası: 1 ölü
Düzce'de iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
|18 Ağustos 2021 07:28
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Osman K. idaresindeki 34 GT 1522 plakalı kargo kamyonu, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde, Barış Ç. yönetimindeki 67 ABY 060 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücülerden Osman K. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Osman K.'yı araç içerisinden çıkardı. Olay yerinde ekipler tarafından müdahale edilen Osman K.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.
Öte yandan, kazaya karışan diğer sürücü Barış Ç. jandarma tarafından sorgusu yapılmak üzere karakola getirildi.
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