https://www.turtep.edu.tr/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması

Ankara Üniversitesi'nde 16 fakültenin dekanlıklarına asaleten atama kararı alındı. Tıp fakültesinde vekaleten dekan görevini yürüten Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk'ün yerine dekan yardımcısı olarak görev yapan Prof. Dr. Zehra Aycan atandı.
18 Ağustos 2021 07:39
+Aa- Yazdır
Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması

Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:

- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar

- Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan

- Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır

- Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

- Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu

- Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan

- Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel

- Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen

- İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı

- İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun

- Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete

- Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel

- Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan

- Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş

- Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan

- Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sinop'ta Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor
17 Ağustos 2021 20:12		 Samsun Valisi, Ayancık'ı koordine etmek için görevlendirildi
17 Ağustos 2021 17:24
Polis memurları arasından 1000 komiser yardımcısı adayı alınacak
17 Ağustos 2021 17:12		 TSB'den sel felaketi hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararı
17 Ağustos 2021 16:43
Bozkurt ile Afet tecrübesi olan Dereli kaymakamı 'becayiş' yaptı
17 Ağustos 2021 13:55		 Vakalar arttı, bazı hastane bölümleri korona servisine dönüştürüldü
17 Ağustos 2021 13:31
Köpeğe şiddet uygulayan belediye çalışanına soruşturma
17 Ağustos 2021 12:44		 Vergide pişmanlık broşürü yayımlandı
17 Ağustos 2021 12:06
Ankara için okul servis ücretleri belli oldu
17 Ağustos 2021 11:57		 Kişiye özel memur alım ilanı iptal edildi
17 Ağustos 2021 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:34 - Deniz suyundaki tuzu yüzde 99,9 filtreleyebilen teknoloji geliştirildi08:30 - Ünlü yazarın ağabeyi: Kardeşime otopsi yapılsın08:29 - Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart08:29 - Takım arkadaşına saldıran Marcao'nun, cezası belli oldu08:22 - 8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi08:17 - Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?
08:10 - Mucize eseri selden kurtulan Can'ın hikayesi08:08 - Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu08:02 - BES'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim08:00 - Mete Gazoz o gülüşün nedenini açıkladı!07:52 - İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı07:45 - Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü
07:39 - Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması07:35 - ÖTV indirimine full paketli engel07:35 - Havalimanında dehşet görüntülerine Türk vatandaşları da şahit oldu07:28 - Düzce'de trafik kazası: 1 ölü07:19 - İki kareye tepki yağıyor
07:10 - PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Belediye başkan yardımcısı 'uzman' olarak atandı AYM, hukuka uygun buldu!
ÖTV indirimine full paketli engel
12. dönem Asttasak taburu atama bekliyor
İki kareye tepki yağıyor
Afganistan'da Türkiye farkı: Bizimle kalın
Mete Gazoz o gülüşün nedenini açıkladı!
BES'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim
Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu
PKK'nın üst düzey ismi öldürüldü
Mahkeme'den BİLSEM'deki testörlerin sınav ücretine dair karar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşure günü 2
korkup kaçmak 1
en yorucu spor 3
afganistan'dan kaçış 3
ilk kez uçağa binen insan 2
güneş yanığı 1
ömür dediğimiz şey küsecek kadar çok mu sorulu şarkı 1
tedavülden kalkan cümleler 2
Miras kavgası 1
karakalem 1
SON İLANLAR
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kıbrıs Batı Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sinop Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Rize Muradiye Belediyesi 2 İşçi Alacak
Van Gürbel Geçici 8 İşçi Alacak
Nevşehir Göreme Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Ankara Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam