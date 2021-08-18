Ankara Üniversitesi'nde 16 fakülteye dekan ataması
|18 Ağustos 2021 07:39
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Tıp fakültesi dışında, 15 fakültede vekaleten görev yapan dekanlar ile ilgili asaleten atama kararı alındı.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) tarafından Ankara Üniversitesi'ne gönderilen yazıda, fakülteler ve dekanların listesi şu şekilde:
- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi / Prof. Dr. Levent Kayapınar
- Diş Hekimliği Fakültesi / Prof. Dr. Kaan Orhan
- Eczacılık Fakültesi / Prof. Dr. Asuman Bozkır
- Eğitim Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş
- Fen Fakültesi / Prof. Dr. Sait Halıcıoğlu
- Güzel Sanatlar Fakültesi / Prof. Dr. Zeynep Erdoğan
- Hemşirelik Fakültesi / Prof. Dr. Ayfer Tezel
- Hukuk Fakültesi / Prof. Dr. Muharrem Özen
- İlahiyat Fakültesi / Prof. Dr. Şamil Dağcı
- İletişim Fakültesi / Prof. Dr. Abdulrezak Altun
- Sağlık Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Emine Özmete
- Spor Bilimleri Fakültesi / Prof. Dr. Semiyha Tuncel
- Tıp Fakültesi / Prof. Dr. Zehra Aycan
- Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş
- Veteriner Fakültesi / Prof. Dr. Ender Yarsan
- Ziraat Fakültesi / Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar
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