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Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü

Konya'da 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla ve Metin Büyükşen çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanan Mustafa Okşen, tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Okşen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
18 Ağustos 2021 07:45
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Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü

Konya'nın Karatay ilçesinde 3 Eylül 2018'de yaşanan olayda kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Silahlı saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti.

Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucu saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölmüş gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı.

Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen'in üzerinde swap örnekleri çıkması ve aralarında daha önce mihr nedeniyle kavga etmeleri üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan dosya da 1 ay önce sonuca ulaşıldı.

Jandarma, İsmil Mahallesi halkının Büyükşen çiftinin, komşularını öldürmek isteyen kişiler tarafından yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği hakkında iddiayı da değerlendirmeye aldı.

Jandarma, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'dan ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirledi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda Esra Taş da şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe alındı. Araştırma kapsamını genişleten jandarma, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'i de soruşturmaya dahil etti.

Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz günü düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin HTS kayıtlarıyla, WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. İncelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı.

CEZAEVİNDE FENALAŞTI

Büyükşen çifti cinayetinde 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü.

Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hastane acil servisinde de yaklaşık 1 saat kalp masajı yapılan Mustafa Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirilen Mustafa Okşen'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. Olayın ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

DHA
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