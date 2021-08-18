Kayseri'de gençlerin partisi ölümle bitti: 16 yaşındaki İkranur'un acı sonu
|18 Ağustos 2021 08:08
|+Aa- Yazdır
Kayseri'de evde parti yapan 4 gencin eğlencesi kanlı bitti. 17 yaşındaki B.A., 16 yaşındaki İkranur Türksoy'u pompalı tüfekle başından vurarak öldürdü. Polis, olaydan sonra firar eden B.A.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Ayrıca ev sahibi O.Ç. ve gece partisine katılan bir kız daha gözaltına alındı. Olay yeri inceleme çalışmasının tamamlanmasının ardından İkranur Türksoy'un cesedi otopsi için İncesu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
'KAZAYLA ATEŞ ALDI'
Cinayet şüphelisi B.A. emniyetteki sorgusunda pompalı tüfeği eline alıp oynadığı sırada tüfeğin ateş aldığını ve İkranur'u kazara vurduğunu söyledi.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken B.A. ile O.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.A'nın başka suçlardan da dosyalarının olduğu öğrenildi.
Ali ALTUNTAŞ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Başkentte silahlı saldırıya uğrayan baba öldü, oğlu yaralandı
18 Ağustos 2021 08:42
|Ünlü yazarın ağabeyi: Kardeşime otopsi yapılsın
18 Ağustos 2021 08:30
|İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 22 adres arandı
18 Ağustos 2021 07:52
|Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü
18 Ağustos 2021 07:45
|Düzce'de trafik kazası: 1 ölü
18 Ağustos 2021 07:28
|Dolandırıcılara 77 bin lira kaptırdı
17 Ağustos 2021 23:07
|Sağlık çalışanını darp eden 3 şüpheli gözaltına alındı
17 Ağustos 2021 22:04
|İstanbul'da mülteci karşıtı pankart asan 6 kişi serbest bırakıldı
17 Ağustos 2021 20:19
|3.3 milyon liralık gasp dehşetinin tetikçisi yakalandı
17 Ağustos 2021 19:33
|9 gündür aranan üniversiteli genç ölü bulundu
17 Ağustos 2021 16:48