Ünlü yazarın ağabeyi: Kardeşime otopsi yapılsın

Tanınmış ünlü tarihçi, araştırmacı ve yazar Ali Narçin, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybetti. Birçok esere imza atan Narçin'in henüz 68 yaşındaki ölümü, oğlunun sosyal medyada yayınladığı mesaj ile duyuldu. Kardeşinin ani ölümüyle ünlü yazarın ağabeyi geçtiğimiz günlerde savcılığa suç duyurusunda bulundu. İbrahim Narçin, 24 Ocak günü Taksim'de ikamet eden kardeşinin Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesinde komaya girdiğini, kendisini görmeye gittiklerinde doğal ölüm nedeniyle otopsi işleminin yapılmadığını ifade etti. Kardeşinin evine giden ağabey, yazarın evinde kıymetli ve antika değerindeki eşyaların ise olmadığını belirtti.

'DOLANDIRMAYA ÇALIŞANLAR ÖLDÜRMÜŞLER' İDDİASI

İbrahim Narçin, 'Kardeşimin ölümünden sonra telefonunu inceledim. Kardeşimin İran asıllı biri ile ilişkisi varmış. Bu durumu Ali'nin arkadaşı Mehri'ye sordum. Mehri bana, Fataneh isimli bir kadın olduğunu, bu kadının kardeşimi dolandırmaya çalıştığı söyledi. Bu nedenle çalışma izni iptal edilmiş ama kadın halen kaçak olarak Türkiye'de çalışıyormuş. Bunları duyduktan sonra kardeşimin evindeki nakit para ve antika gibi yüksek tarihi eserlerin çalındığını gördüm. Kardeşim zaten şeker hastasıydı. Kardeşimin dolandırılmaya çalıştığını öğrenince aklıma kuşku düştü. Çünkü Ali'nin başka bir hastalığı yoktu. Ölüm nedeni bile kesin değil' diye konuştu.

KARDEŞİME OTOPSİ YAPILSIN

Ağabey Narçin, kardeşine otopsi işlemi yapılmasını, kesin ölüm nedeninin belirlenmesini istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim Narçin'in ihbarı sonrası iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Dilek Yaman Demir