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Şehidin son sözleri ortaya çıktı! 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'

Irak'taki Pençe Şimşek Operasyonu'nda 26 Nisan'da Ramazan'da şehit düşen Teğmen Mehmet Kıvık'ın anıları silah arkadaşı Teğmen Samed Poyraz tarafından kaleme alınan 'Oysa ben tüm gökyüzüydüm' isimli romanda ölümsüzleşti. Kitapta Kıvık'ın operasyon sırasında şehit olmadan dakikalar önce silah arkadaşına 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine hadi" deyip detektör kullanan uzman çavuşun önüne geçerken söylediği son sözleri yer aldı.
18 Ağustos 2021 08:59
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Şehidin son sözleri ortaya çıktı! 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara'

Ayrıca şehit Kıvık 'TSK neden sınır ötesi operasyon yapıyor? Mehmetçik'in orada ne işi var' diyenlere, "Çukurca'da, Yüksekova'da, Şanlıurfa'da, Hatay'da oturanların da en az İzmir'dekiler kadar rahat yaşamaya hakkı var" diyerek en güzel cevabı veriyor.

Şehit ailesine sevinç ve gururu bir arada yaşatan kitabın tüm gelirini şehit kütüphanelerine bağışlayacaklarını söyleyen Samed Poyraz, "Kitabı okuyanlar bir noktadan sonra ağlamaktan devam edemediklerini söylüyorlar. Kitapta şehidimizin hayatından kesitler yer alıyor. Şehidimizin son sözleri ve Mehmetçik'in neden sınır ötesi operasyon yaptığına dair çok yerinde tespitler var" dedi.

Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan'da PKK'ya yönelik operasyonda Nirvaseytü Üs Bölgesi'nde el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 27 yaşındaki Piyade Teğmen Mehmet Kıvık şehit düştü. Kıvık'ın silah arkadaşı Teğmen Samed Poyraz şehidin 4 yıllık hatırasını yazdığı 'Oysa ben tüm gökyüzüydüm' isimli romanda ölümsüzleştirdi. Teğmen Poyraz, kitap basılır basılmaz İzmir'e gelerek şehidin ailesini ziyaret etti.

Teğmen Poyraz ile silah arkadaşları ziyarette şehidin erkek kardeşi Tarık Kıvık, babası Kenan Kıvık, annesi Ayşe Kıvık ile kız kardeşi Merve Kotuk ile bir araya geldi. Samed Poyraz, duygu dolu dakikaların yaşandığı ziyarette hazırladığı kitabı aile üyelerine hediye etti. Şehit Kıvık'ın TSK'da görev yaptığı süre boyunca çektirdiği fotoğrafların da yer aldığı kitapta gerçek olan tüm anılar yer aldı. Kitap 370. Dönem asteğmenler ve 4. Dönem muvazzaf subayların oluşturduğu fonla maddi durumu yetersiz olan herkese hediye olarak da veriliyor.

ŞEHİT OLMAK İÇİN EN ÖNE GEÇMİŞ

Kitapta Kıvık'ın operasyon sırasında şehit olmadan dakikalar önce Ahmet isimli uzman çavuş arasında geçen son konuşma yer aldı. Mehmet Kıvık Teğmen'in yanına gelen Ahmet isimli Uzman Çavuş, "Komutanım bilirsiniz benim gözler şahin gibidir. Ön tarafa ben destek olayım. Siz yoruldunuz' dedi. Mehmet Kıvık sol eliyle Ahmet'in sırtına dokundu ve 'Vakit dar Ahmet. Davet var arşta iftara. Dön sen hadi yerine hadi" deyip detektör kullanan uzman çavuşun önüne geçti. Ahmet bu duruma anlam veremedi ancak 'Emredersiniz komutanım' deyip yerine döndü. Ahmet isimli uzman çavuş içinden, 'Niyetli herhalde. Mübarek ay nede olsa' deyip içindeki kuşkuları bastırdı.

GELİRİ ŞEHİT KÜTÜPHANELERİNE

Şehit ailesine sevinç ve gururu bir arada yaşatan kitabın tüm gelirini şehit kütüphanelerine bağışlayacaklarını söyleyen Samed Poyraz, "Kitabı okuyanlar bir noktadan sonra ağlamaktan devam edemediklerini söylüyorlar. Kitapta şehidimizin hayatından kesitler yer alıyor. Şehidimizin son sözleri ve Mehmetçik'in neden sınır ötesi operasyon yaptığına dair çok yerinde tespitler var. Kitabın telif haklarını şehit ailesine, gelirini ise şehit kütüphanelerine bağışladık. Mehmet'in ebediyen hatırlanmasını sağlamak için bu kitabı yazdım. Kurgu bir roman yazmak yerine zor olanı seçtim ve gerçekleri anlattım. Bir idealin ve sevdanın peşinde koşan genç bir subayın son dört yılını yazdım.

Kitabın geliri Mehmet Teğmen adına açılacak kütüphanelere ve diğer şehit kütüphanelerine bağışlandı. Kitap tüm erler ve durumu olmayan öğrenciler için dostları tarafından oluşturulan fonla ücretsiz temin edilebiliyor. Sanal kahramanlara ihtiyacı olmayan bu milletin gerçek bir kahramanı okuması için biz üstümüze düşeni yapmaya çalıştık. Dileğimiz eserin tüm raflarda yerini hızla alması" dedi.

HEM AĞLIYORUM HEM OKUYORUM

Şehit Mehmet Kıvık'ın 3 çocuk annesi Ayşe Kıvık (50), "Çok gururlandım. Duygulandım. Hüzün ve gururu bir arada yaşıyorum. Söylenecek çok şey var. Oğlumun anılarının kitap olacağı hiç aklıma gelmezdi. Kitabı okuyorum bir yandan da ağlıyorum. Tansiyon ve şekerim var. Biraz dinleniyorum. Sonra yeniden devam ediyorum. Kitabın sonu beni çok duygulandırdı. Oğlumun şehit olmadan önceki, 'Arşa iftira gidiyorum' şeklindeki sözleri beni çok duygulandırdı.

Hem hüzünlüyüz hem de gururluyuz. Bütün şehitlerimiz de değerli. Sınavlara girip rütbesini yükselmek istiyordu. TSK'da daha iyi yerlere gelmek istiyordu. Küçüklükten beri asker olmak istiyordu. Oğlum 4 yıllık askerdi. Her gün sabah mesaj atardım. Şehit olduğu gün mesajlaştım. O da bana cevap verdim. 'Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak' dedim. Samed'e de minnettarım. Allah ondan razı olsun. Mehmet'imin gerçek dostu. Böyle bir kitabı yazdığı için kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu

Ceyhan TORLAK

Sabah
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