Aşısız çalışan tartışması: İşten çıkarılabilir mi?

Uzmanlara göre, henüz bu konuda bir içtihat oluşmamakla birlikte, gerekli durumlarda 'geçerli sebeple fesih' mümkün olabilir. Ancak geçerli sebep olup olmayacağına dair tartışmalar da var. Türkiye'de son dönemde vaka sayılarında artış yaşansa da aşılama çalışmaları da devam ediyor. Ancak aşılama konusunda bazı kesimlerde çekinceler sürüyor. Bu da aşının zorunlu olması yönünde açıklamaları beraberinde getiriyor.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre;

Uzmanlar, aşının zorunlu olmaması nedeniyle, işverenlerin de bu konuda zorlayıcı bir düzenlemeye gidemeyeceğini belirtiyor.

Aşı nedeniyle iş akdiyle ilgili alınacak pozisyonların çalışanların ve işin durumuna göre değişeceğini vurgulayan uzmanlar, "Haklı gerekçe kabul edilip, tazminatsız iş akdini sonlandırma gibi bir durum söz konusu olmaz. Ama böyle bir durumda geçerli sebep sayılabileceğine dair bir eğilim var. Çalışanın koşullarına da bakmak gerekir. Kişi ofiste tek başına çalışıyordur veya uzaktan çalışma imkanı vardır, böyle bir durumda geçerli sebep sayılmayabilir. Ama birçok kişinin bir arada olduğu ve diğer çalışma arkadaşları için de risk oluşan durumlarda aşı olunmaması 'geçerli neden' sayılabilir. Yavaş yavaş aşı zorunluluğu getirilen sektörler oluşmaya başladığını görüyoruz" diyor.

ÖNCE TEŞVİK ET

İş dünyasında da aşıyla ilgili yol haritası oluşturulmaya çalışılıyor. Bu konuda öncelikle çalışanların aşı için teşvik edilmesi seçeneğine ağırlık verilmesi gerektiği belirtiliyor. Aşı olmayanların uyarılması, çalışanlara aşı için belli bir süre verilmesi, izne gönderilmesi gibi seçeneklerin de değerlendirilebileceği, iş akdiyle ilgili seçeneklerin en sona alınması üzerinde duruluyor.

"AŞI OLMAYANLA YOLLAR AYRILACAK"

Saran Holding bir açıklama yaparak, bünyesinde çalışan personele 15 Eylül'e kadar aşı yaptırmaları için süre verdi. Holding, bu süreye kadar aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını duyurdu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel de aşı olmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıkladı.

YASAL DÜZENLEME PLANLANMIYOR

Çalışanlar için aşının zorunlu olmasıyla ilgili olarak şu anda bir yasal düzenleme yapılması planlanmıyor. Aşının kişisel tercihler doğrultusunda yapılan bir koruyucu önlem olduğuna dikkat çekilirken, "Zorunlu olmayan bir aşı, kişinin çalışma hayatı için de yasal düzenlemeyle ön koşul haline getirilemez. Ama tabii bu bugünkü şartlar için geçerli bir durum" bilgisi veriliyor.