Bilim Kurulu Üyesi Yavuz: Yüz yüze eğitim için aşı şart

Sağlık Bakanlığı tarafından yeni alınan aşı kararları kapsamında, 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı.

SABAH'a konuşan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, aşı hakkı çıkan tüm çocukların aşılanmasını tavsiye etti.

Yavuz, "Elimizdeki aşıların çocuklarda da etkin ve güvenli olduğu gösterildi. Çocuklarda da hastalığı önlemenin, hastalığı geçirmekten çok daha iyi olduğunu, çocuklar aşılandığında hastaneye yatma oranının düştüğünü biliyoruz.

Bazı çocuklarda ölüm de görülebiliyor ve aşıyla bunları da azaltabiliriz. Yani aşılar şu an çocuklarda da faydalı. O nedenle aşı olmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum" dedi.

Okulların açılması ve açık kalabilmesi için hem çocukların hem de ebeveynlerinin aşılı olması gerektiğine dikkat çeken Yavuz, "Enfeksiyon yine çok artış gösterirse okulların açık kalması mümkün olmayacak.

O nedenle hem çocukların sağlığı hem de okulların açık kalabilmesi için, çocukların ve ailelerin aşılanması zorunlu görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yaş sınırının 12'ye düşürülmesini önerdiğini ifade eden Yavuz, "12 yaş üstü için şu anda elimizdeki aşılar oldukça etkili ve güvenli, o nedenle aileler tereddüt etmesinler" diye konuştu.

DİLAN KAYA