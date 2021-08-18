8 Türk üniversitesi 2021 Dünya Üniversiteleri (ARWU) listesine girdi
Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı.<
|18 Ağustos 2021 08:22
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2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi 1000 sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) lidtesinde Türkiye'den 8 üniversite girdi.
İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandından listeye girdi. ARWU- 2021'de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.
İlk 1000'e giren Türk Üniversiteleri:
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